Obilno sneženje povzroča preglavice voznikom, težek sneg tudi lomi veje

Snežilo bo do sobote

2. februar 2018 ob 07:28,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 15:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Močno sneženje, ki bo trajalo do sobote, povzroča hude težave. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o večjem številu prometnih nesreč, ponekod pa težek moker sneg tudi lomi drevje in veje.



Najbolj intenzivne padavine lahko pričakujemo sredi dneva in popoldne. Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, več kot 40 centimetrov. V večjem delu osrednje Slovenije naj bi zapadlo več kot 25 centimetrov, napovedujejo na agenciji za okolje.

Ponekod pa se pod težo snega podira tudi drevje. Tako sta že dopoldne na stanovanjski objekt v Železnikih padli dve drevesi, ki so ju tamkajšnji prostovoljni gasilci odstranili.

Iz agencije za okolje sporočajo tudi, da je reka Vipava dosegla opozorilni pretok in se je v srednjem toku pričela razlivati ob strugi. Manjša razlivanja bodo prisotna še danes in v noči na soboto, so dodali.

Kaotične razmere v prometu

Snežne padavine povzročajo veliko težav v prometu, saj se sneg oprijema cestišča, promet pa je po večjem delu Slovenije upočasnjen. Na cestah so plužno-posipne skupine, promet ovira tudi več prometnih nesreč. Začelo se je izločanje tovornih vozil iz prometa, ponekod na Gorenjskem so obvezne verige. Pristojni voznike pozivajo, naj vozijo previdno.

Obilno sneženje je povzročilo tudi kar nekaj nevšečnosti tako rednim avtobusnim linijam kot v letalskem prometu. Na Avtobusni postaji Ljubljana so pojasnili, da nastajajo zamude avtobusov, dolge med pol ure in eno uro.

V letalskem prometu je bil do zdaj odpovedan en polet, in sicer na liniji Ljubljana–London Stansted, prevoznika Easyjet.

Kot pa so pojasnili na Slovenskih železnicah, trenutno nimajo nobenih težav na železniški infrastrukturi. Potniški promet poteka zaenkrat brez večjih težav. Zamude pri posameznih vlakih pa so lahko od 10 do 20 minut.

Zaradi zdrsa tovornega vozila med Vipavo in cestninsko postajo Nanos proti razcepu Nanos je zaprta je hitra cesta Nanos - Nova Gorica. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi štajerska avtocesta med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani. Osebna vozila lahko uporabijo vzporedno cesto. Kot še navajajo na prometnoinformacijskem centru, lahko danes vozniki pričakujejo zelo počasen promet, zastoje, izločanje tovornih vozil in daljše potovalne čase. Na pot naj se ne odpravljajo, če to ni nujno potrebno. Verige so obvezne na cestah Bled-Pokljuka, Jereka-Pokljuka, Podrošt-Sorica-Bohinjska Bistrica in Petrovo-Brdo Sorica-Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo. Izločanje tovornjakov

Na nekaterih cestah zaradi snežnih razmer izločajo iz prometa tovorna vozila. Tovornjake izločajo na primorski avtocesti pred počivališčem Povir in pred počivališčem Ravne proti Ljubljani in pred priključkom Vrhnika proti Kopru. Izločajo jih tudi pred cestninsko postajo Bazara proti razcepu Nanos, na štajerski avtocesti med Blagovico in cestninsko postajo Kompolje proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod in na mejnem prehodu Obrežje proti Ljubljani.

Vreme

Stanje na cestah

Snežne razmere

Vozni red vlakov Velika nevarnost plazov

Zaradi obilnega sneženja in novozapadlega snega po daljšem obdobju mraza v gorah obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Gre za nevarnost četrte stopnje po petstopenjski evropski lestvici, sneg pa je po večini slabo sprijet s podlago. To velja tudi za zelo obiskano Zelenico in Begunjščico. Planinske koče so večinoma zaprte. Gibanje v gorah in na območjih, kjer obstaja tveganje za plazove, kjer so grape, strmine in izpostavljena območja, zaradi takih razmer odsvetujemo in opozarjamo, da so plazovi hitrejši od turnih smučarjev in ob morebitni sprožitvi praktično ni možnosti umika. Nevarna je tudi hoja pod strmimi pobočji, sporoča policija.

Izdatna snežna odeja

Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, kjer lahko prebivalci pričakujejo več kot 40 centimetrov snega. V večjem delu osrednje Slovenije bo zapadlo več kot 25 centimetrov.

Sneg je moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu, možen je tudi snegolom. Povečala se bo tudi nevarnost snežnih plazov, napovedujejo v agenciji za okolje. Najmanj snega bo na severovzhodu, kjer naj bi ga zapadlo približno 10 centimetrov, in ob morju, kjer bo deževalo. Sneženje bo po napovedih agencije postopno ponehalo v soboto, najdlje bo snežilo na jugovzhodu Slovenije. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo zvečer oslabela. Proti večeru se bo od severozahoda začelo jasniti. V nedeljo pa naj bi bilo precej jasno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno zmerno oblačno. Ste sneženje ali z njim povezane nevšečnosti ujeli v objektiv? Vabljeni, da fotografije delite z nami (in javnostjo) prek naslova:

Na pot le, če je res treba

Na Darsu voznikom priporočajo, da se v tem času ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno potrebno. Ob sneženju se vozne razmere hitro poslabšajo, promet poteka počasi. Pri AMZS-ju svetujejo, da vozniki pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah in se od doma odpravijo pravočasno, saj bo vožnja predvidoma trajala dlje. Prilagodijo naj tudi varnostno razdaljo, saj je zavorna pot na snežni oziroma poledeneli podlagi veliko daljša. Pogoj za varno vožnjo je tudi tehnično brezhibno vozilo. Zato naj vozniki poleg pnevmatik preverijo tudi metlice brisalcev in količino tekočine za čiščenje vetrobranskih stekel. "Ob napovedi obilnejšega sneženja je v avtu dobro imeti lopato. Tudi majhna vreča peska, ki je zelo koristna pri speljevanju na poledeneli podlagi, lahko pride prav," so zapisali pri AMZS-ju. Zasnežen avto je treba pred vožnjo očistiti, saj se varnost začne in konča pri tem, kaj sploh zaznamo iz vozila in kako se odzovemo. Vsi stekleni deli na vozilu, vključno z žarometi in zadnjimi lučmi, morajo biti očiščeni. "Naš avto ni potujoči iglu, zato moramo očistiti sneg s celotnega vozila in z vseh stekel," opozarjajo na AMZS-ju. Snežne verige, ki zelo dobro pomagajo tudi pri vožnji na poledeneli podlagi, niso nadomestek zimskih pnevmatik, temveč pomoč vozniku pri vožnji v globokem snegu. Verige sodijo tudi v vsak avto, ki vozi po cestah, ki niso dobro vzdrževane, ali prek prelazov, kjer se zahtevajo verige. Tudi policija opozarja, da je vožnja v zimskih razmerah še posebej zahtevna. Voznikom svetujejo, naj vozijo počasneje in z večjo varnostno razdaljo.

