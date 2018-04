Od Špice do Tromostovja iz Ljubljanice potegnili poldrugo tono odpadkov

Ob svetovnem dnevu Zemlje

21. april 2018 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V že 27. tradicionalni čistilni akciji Ljubljanice, ki je dan pred svetovnim dnevom Zemlje potekala od Špice do Tromostovja, so udeleženci iz vode potegnili okoli tono in pol odpadkov.



V čistilni akciji reke Ljubljanice so sodelovali člani potapljaških društev, okoljevarstveniki, ribiči, gasilci, čolnarji in reševalci, pa tudi prebivalci Ljubljane z okolico. Akcijo so označili kot uspešno, saj so potapljači ob pomoči številnih prostovoljcev pri Čevljarskem mostu na kopno potegnili poldrugo tono odpadkov, so sporočili organizatorji.

Vzporedno s čistilno akcijo je na bregovih Ljubljanice potekal tudi kulturni program, katerega rdeča nit je bil prikaz mačehovskega odnosa do narave. Predstavili so se člani potapljaških in drugih društev, pridružila pa sta se jim lika Urške in Povodnega moža. Usoda Urške je simbolizirala ravnanje z naravo, ki je prestopilo kritično mejo.

Tradicionalno čistilno akcijo vsako pomlad v sodelovanju z ljubljansko mestno občino organizirata Društvo za podvodne aktivnosti Vivera in Slovenska potapljaška zveza. "S čistilno akcijo se želimo zahvaliti reki, ki je že vrsto let naš potapljaški teren. Kolesa, drugi predmeti in odpadki v Ljubljanico res ne sodijo," je opozoril predsednik potapljaškega društva Vivera Miro Potočnik, ki je bil pred 27 leti tudi pobudnik prve akcije čiščenja Ljubljanice. Tako se je tudi končala spomladanska akcija Za lepšo Ljubljano.

Sicer so se tudi številna druga mesta in kraji po Sloveniji dan pred pred svetovnim dnem Zemlje, ki bo v nedeljo, lotili čistilnih akcij.

