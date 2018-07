Opazovanje medvedov na Notranjskem in Kočevskem vse bolj priljubljeno

Zanimajo se večinoma tujci

28. julij 2018 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najprimernejši čas za opazovanje medveda je pozno popoldne, a preden pade mrak. Takrat obiskovalci v popolni tišini sedijo na preži in čakajo, da se kosmatinec odpravi mimo njih, opazovanje medveda opisujejo v Notranjskem regijskem parku. Cena za eno osebo je postavljena pri 90 evrih, za dve pri 120 evrih, za tri osebe pa pri 150 evrih.

Kot je pojasnil Miha Jernejčič iz parka, ima velik vpliv na opazovanje tudi vreme, ki se mu živali prilagodijo – če je zima kratka in mila, se medvedi iz "zimskega spanja" prebudijo prej in jih je tudi prej mogoče opazovati. Čeprav medvedi iščejo hrano že spomladi, to ni najprimernejši čas za opazovanje, ker so takrat dnevi krajši, ko se stemni, pa je medved slabše viden.

"Poletje je primernejši čas za to, ker so dnevi takrat daljši, tako da se medved odpravi na iskanje hrane že pred mrakom, hkrati pa je njegova dnevna rutina že precej dobro določljiva. Še vedno pa so tu nepredvidljivi dejavniki, na primer delo v gozdu," je pojasnil.

Ogled je po njihovih zagotovilih varen za obiskovalce, ki jih na poti skozi gozd od avtomobila do opazovalnice in nazaj spremlja lovec s puško. "Preža je približno štiri metre nad tlemi in zaprta, tako da ni možnosti, da bi medved med opazovanjem prišel tja. Če medved človeka zazna, se umakne," je dodal.

Ob opazovalnici je samodejna krmilnica na sončno energijo, ki hrano raztrosi nepovezano s človekovo navzočnostjo. Na ta način lovci poskrbijo, da medved hrane ne poveže s človekom. Medved se tako človeka izogiba, spontana srečanja so redka.

90 odstotkov uspešnih ogledov

Lani je bilo po informacijah Notranjskega regijskega parka uspešnih okoli 90 odstotkov vseh ogledov. To pripisujejo tudi poštenemu odnosu ponudnikov, ki stalno spremljajo, kje so medvedi in kakšne so njihove navade. Če medveda na določeni lokaciji že dolgo ni bilo, raje rečejo, da skoraj ni možnosti, da bo opazovanje uspešno.

Kako je biti zaščiten kot kočevski medved?

Od leta 2015 je ogled medveda v naravi mogoč tudi v Loškem Potoku, kjer so v okoliških gozdovih medvedje stalni gostje. Lovci obiskovalce popeljejo na opazovalnico, ki sprejme do šest ljudi. Ob tem pa, kot navajajo na spletni strani Kulturno-turističnega centra Loški Potok, vsi njihovi programi nosijo oznako 'Medvedu prijazno' in temeljijo na načelih sobivanja človeka z rjavim medvedom.

Turistično društvo Kočevje pa obiskovalcem ponuja, da občutijo, kako je biti "zaščiten kot kočevski medved". Na medvedji lov se obiskovalci namesto s puško podajo s fotoaparatom ali kamero v roki, ob tem pa jim ponujajo še druge dejavnosti.