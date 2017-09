Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Prve nevihte so zajele Slovenijo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oranžni alarm zaradi možnosti močnejših nalivov

Sobota bo pretežno oblačna

1. september 2017 ob 11:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Agencija za okolje je za popoldne zaradi napovedanih neviht razglasila oranžni alarm.

Nevihte so že dosegle osrednjo Slovenijo in se pomikajo proti vzhodu. "Danes in deloma tudi jutri bodo obdobja s krajevnimi neurji. Pričakujemo predvsem močne nalive, sunke vetra, krajevno tudi točo. Ob tem bodo narasli hudourniki in manjši vodotoki," opozarjajo na Arsu.

Sobota bo pretežno oblačna, predvsem na Primorskem bodo vmes lahko tudi daljša sončna obdobja. Občasno bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 16 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

