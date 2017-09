Orkan Maria na Dominiki terjal 15 življenj

Orkan usmerjen proti Dominikanski republiki

21. september 2017 ob 14:02,

zadnji poseg: 21. september 2017 ob 20:14

San Juan - MMC RTV SLO, STA

Najmanj 15 je mrtvih, 20 ljudi na otoku Dominika pogrešajo, je po ponedeljkovem pustošenju po karibskem otoku Dominika sporočil premier Roosevelt Skerrit.

"Orkan je bil brutalen, nismo še videli takšnega uničenja," je sporočil premier in dodal, da je pravi čudež, da žrtev ni več sto, poroča BBC.

Domovi in šole so uničeni, telekomunikacije so prekinjene in glavna bolnišnica na otoku je še vedno brez elektrike, je iz sosednjega otoka Antigua sporočil Skerrit. Dodal je, da bo otok potreboval vso pomoč, ki jo svet lahko ponudi.

Orkan zapustil Portoriko

Orkan Maria, ki je oslabel iz četrte v drugo stopnjo, je ponoči sicer zapustil Portoriko, potem ko je tam povzročil uničenje in brez elektrike pustil vseh 3,4 milijona prebivalcev. Umrl je najmanj en človek.

Tamkajšnje oblasti so prebivalce pozvale, naj se zatečejo na višje ležeča območja, saj naj bi močno deževje, ki bo predvidoma trajalo do sobote, povzročilo hude poplave. Iz Portorika že poročajo o poplavljenih ulicah in potopljenih avtomobilih.

Medtem so že začeli odpravljati posledice orkana, ki je kot orkan četrte kategorije s sunki vetra do 250 kilometrov na uro otok dosegel v sredo zjutraj.

Guverner prosi za razglasitev naravne nesreče

Guverner Portorika Ricardo Rossello je ameriškega predsednika Donalda Trumpa prosil, naj na otoku razglasi naravno nesrečo, s čimer bi zagotovili zvezna sredstva za odpravo posledic.

Oblasti prebivalce pozivajo, naj do petka ostanejo na svojih domovih zaradi nevarnosti dolgotrajne prekinitve dobave električne energije ter padajočih dreves in ruševin.

Težavna vzpostavitev dobave elektrike

Eden največjih izzivov bo prav vnovična vzpostavitev dobave elektrike, saj je prekinjena na celotnem otoku. Županja prestolnice San Juan Carmen Yulín Cruz je opozorila, da bi izpad elektrike lahko trajal tudi do štiri mesece, saj je že orkan Irma močno oslabil sistem dobave elektrike, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Županja je v zaklonišču v solzah še povedala, da je uničenje skoraj popolno in da so številni deli prestolnice popolnoma pod vodo. Prebivalce Portorika so oblasti tudi opozorile, da jih še vedno ogroža možnost močnega deževja, novih poplav in zemeljskih plazov.

Guverner je za NBC News dejal, da je na otoku veliko lesenih hiš, ki nimajo nikakršne možnosti, da bi obstale.

Zdaj v strahu Dominikanska republika

Neurje s sunki vetra do 175 kilometrov na uro zdaj ustvarja razmere tropske nevihte v Dominikanski republiki, medtem ko se kot orkan druge stopnje pomika severozahodno. Čeprav je izgubil moč, se tudi v Dominikanski republiki nanj s strahom pripravljajo.

Predtem sta zaradi Marie v prejšnjih dneh na otoku Guadalupe umrla najmanj dva človeka, dva pa še pogrešajo.

B. V., J. R.