Oslabljena Irma na poti proti Floridi, od koder beži na tisoče ljudi

Ameriške, nizozemske in francoske oblasti na pomoč svojim državljanom

8. september 2017 ob 07:14,

zadnji poseg: 8. september 2017 ob 14:02

Providenciales - MMC RTV SLO, Reuters

V uničujočem opustošenju orkana Irma po več karibskih otokih je po zadnjih podatkih umrlo 19 ljudi.

Po navedbah Rdečega križa je orkan doslej prizadel 1,2 milijona ljudi, ta številka pa se utegne povišati na 26 milijonov. Stopnja orkana je s pete znižana na četrto stopnjo.

Eden najmočnejših orkanov v zadnjih 100 letih je največjo škodo doslej povzročil na majhnih severovzhodnih karibskih otokih. Z največjim opustošenjem se spopadajo na otokih Barbuda, kjer je uničenih 95 odstotkov otoka, Sv. Martin in Britanski Deviški otoki ter Deviški otoki Združenih držav Amerike.

Poročila o številu žrtev se razlikujejo. Francoske oblasti so v četrtek najprej sporočile, da je na francoski strani otoka Sv. Martin umrlo osem ljudi, kasneje pa, da so žrtve štiri. Francoski notranji minister Gerard Collomb je sporočil, da je na Sv. Martinu in Saint Barthelemyju umrlo devet ljudi, sedem jih še pogrešajo. 112 ljudi je ranjenih. En človek je umrl na nizozemski strani otoka Sv. Martin, dveletnik je umrl na Barbudi, v Portoriku so umrli trije ljudje, na Deviških otokih Združenih držav Amerike štirje, v Angvili pa so oblasti potrdile, da je umrla ena oseba.

Konec tedna bo orkan zadel Florido

Orkan je prešel Dominikansko republiko in Haiti, kjer je prav tako povzročil škodo in poplave, vendar pa je škoda manjša kot na prej omenjenih otokih, poroča BBC. Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je stopnjo orkana Irma znižal z najvišje, pete, na četrto. Kljub temu je še vedno zelo nevarna, so opozorili na NHC. Orkan, ki je pustošil po otokih v Karibskem morju, je zdaj na poti proti Floridi, spremlja pa ga veter s hitrostjo do 250 kilometrov na uro.

Zdravstvene organizacije opozarjajo, da bi lahko na prizadetih območjih, kjer je motena oskrba s pitno vodo, prišlo do hitrega širjenja različnih bolezni. Velika Britanija, Francija in Nizozemska so na prizadeta območja poslale ladje, reševalne ekipe in nujno pomoč.

Irma bo po napovedih po otokih Turks in Caicos, ki imajo okoli 35.000 prebivalcev, nadaljevala pot proti Bahamom in Kubi, obalo Floride pa naj bi dosegla konec tedna. Ameriške oblasti se aktivno pripravljajo na prihod orkana, v več predelih so že razglasili izredne razmere in odredili evakuacijo. "Če pogledate velikost orkana, je ta res ogromen," je dejal floridski guverner Rick Scott. "Večji je kot naša celotna zvezna država in bi lahko povzročil življenjsko ogrožajoče posledice na obeh obalah." Med drugim je za soboto že napovedana prekinitev letalskega prometa. V soboto od 17. ure dalje bodo odpovedani vsi leti v in s Floride.

Kot poroča Reuters, Irma predstavlja večjo nevarnost za oskrbo z električno energijo na Floridi, kot jo je orkan Harvey v Teksasu. Glavni razlog za to je hitrost vetrov. Zadnji uničujoči orkan Wilma je Florido prizadel leta 2005. Ameriški mediji poročajo o veliki gneči na floridskih cestah, ko se skuša na tisoče ljudi umakniti na varno. Po nekaterih ocenah bi lahko šlo za največjo evakuacijo v ameriški zgodovini. CNN poroča, da je na nekaterih črpalkah zmanjkalo goriva. Gneča je tudi na letališčih. Jutri popoldne bodo zaradi orkana prekinili letalske povezave s Florido.

Direktor zvezne agencije za izredne razmere (Fema) Brock Long je opozoril, da bi bila lahko Florida nekaj dni brez elektrike, več kot 100.000 ljudi pa bi moralo poiskati zatočišče.

K. T.