Otoplitev lahko prinese žled in poledico

Na cestah

2. marec 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Vremenoslovci v severni Sloveniji napovedujejo rahel sneg, drugod pa rahel dež, ki lahko povzroči poledico. Vozne razmere so zato slabše kot običajno.

V severni Sloveniji bo predvsem rahlo snežilo, drugod pa povečini rosilo ali rahlo deževalo, tam bo možnost nastanka poledice in žleda, sporoča Agencija RS za okolje. Na prometnoinformacijskem centru pa opozarjajo, da je nevarnost poledice mogoča predvsem na primorski avtocesti med Uncem in Koprom ter v Vipavski dolini.

Zaradi zimskih razmer je sicer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalnih cestah Razdrto—Podnanos ter Ajdovščina—Col—Črni Vrh—Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Petrina, Babno Polje, Jelšane in Starod.

Najvišje dnevne temperature bodo sicer od –5 do –2, na Primorskem od 1 do 5 °C.

V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na severovzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Popoldne se bodo na zahodu spet začele pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do –2, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 0 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

La. Da.