Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Padavine se bodo okrepile in razširile. Foto: BoBo Dodaj v

Padavine po vsej državi, opozorila pred razlivanjem rek

Snežilo bo nad 1000 metri

8. december 2017 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do večera bodo državo zajele padavine in naraščati bodo začele nekatere reke. V noči na soboto se bodo po napovedih vremenoslovcev razlivale Kolpa in manjše kraške reke dolenjskega krasa. Meja sneženja bo nad 1000 metri.

Po podatkih Agencije RS za okolje posamezne reke na zahodu počasi naraščajo. Čez dan pa bodo začele naraščati reke tudi drugod po Sloveniji. Najbolj bodo porasle reke na jugu, jugozahodu in jugovzhodu, kjer bodo v noči na soboto in v soboto zjutraj dosegle velike pretoke. Kolpa s pritoki in manjše kraške reke a se lahko razlijejo iz svojih strug.



Padavine se bodo do večera razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo večinoma med 1000 in 1200 metri nadmorske višine, zvečer se bo začela spuščati. V nižinah severne Slovenije bo možna poledica. Zvečer in ponoči se bo meja sneženja od severa spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod pa severni veter.

V soboto bo oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. V severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

A. S.