Padavine se bodo ponoči še okrepile, previdno na cestah

Na Primorskem dež, drugod večinoma sneg

5. marec 2018 ob 10:56,

zadnji poseg: 5. marec 2018 ob 21:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Padavine bodo v torek dopoldne večinoma ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do večera. Zaradi padavin lahko nevšečnosti pričakujemo tudi v prometu.

Ponedeljkov dan je bil oblačen, v torek pa ne bo nič drugače. V noči s ponedeljka na torek se bodo padavine še nekoliko okrepile, na Primorskem bo deževalo, drugje večinoma snežilo. Zaradi napovedanega sneženja lahko po napovedi prometnoinformacijskega centra pričakujemo nevšečnosti v prometu, daljše potovalne čase in izločanje tovornih vozil.

Zaradi burje je na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za kampprikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.

Burja bo na Primorskem po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) ponoči slabela in do jutra ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo malo pod 0, na Primorskem do 5 stopinj Celzija. V torek dopoldne bo na jugu sneg prehajal v dež. Čez dan bodo padavine večinoma ponehale, le na zahodu se bodo občasno pojavljale še do noči na sredo.

Možno poplavljanje objektov in prometnic

Uprava za zaščito in reševanje ob tem opozarja, da lahko v prihodnjih dneh tajanje snega ob višjih temperaturah in napovedan dež povzročita poplavljanje objektov in prometnic. Sistemi za odvodnjavanje so zaradi velikih količin napluženega snega ponekod zamašeni in ne omogočajo odtekanja vode, kar lahko povzroči poplavljanje. Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije zato priporoča, da sisteme odvodnjavanja pregledate in po potrebi očistite.

Pozor - nevarnost padcev ledenih sveč

Kljub višji temperaturi bo temperatura v noči na torek spet pod lediščem, zato bodo na strehah zgradb nastajale ledene sveče, ki se lahko čez dan lomijo in poškodujejo mimoidoče in vozila. Upravljavci objektov in infrastrukture bi zato morali z ustreznim čiščenjem in odstranjevanjem preprečiti morebitne poškodbe in škodo, so še dodali.

Nekaj sonca v sredo na vzhodu države

V sredo si lahko na vzhodu obetamo nekaj sončnega vremena, drugod po Sloveniji pa bo večinoma oblačno in sprva večinoma suho. Dopoldne bo občasno rahlo deževalo ponekod na zahodu, popoldne se bodo krajevne padavine, deloma plohe, širile proti osrednji Sloveniji. V četrtek zjutraj bo pretežno oblačno, ponekod na jugu bo še rahlo deževalo. Dopoldne pa bo posijalo sonce.

OPOZORILO - ledene sveče:

V naslednjih dneh bodo na strehah objektov nastajale ledene sveče, ki lahko poškodujejo mimoidoče in parkirana vozila.

Upravljalcem objektov priporočamo, da pravočasno preprečijo morebiten nastanek škode na objektih in poškodb mimoidočih in vozil. pic.twitter.com/682z0pW4to — URSZR (@URS_ZR) March 5, 2018

