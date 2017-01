Padci in zlomi zaradi poledenelih tal napolnili urgenco

Previdno na cestah

31. januar 2017 ob 07:31,

zadnji poseg: 31. januar 2017 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi nizkih temperatur in padavin, ki povzročajo poledico, se polni ljubljanska urgenca. Še pred poldnevom so imeli več kot 20 bolnikov v čakalnici, okoli 30 so jih medtem že obravnavali.

Kot so pojasnili na ljubljanski urgenci, se prostori počasi polnijo. Večina pacientov je prišla zaradi padcev in zlomov. Obremenjena so po njihovih informacijah tudi vsa reševalna vozila, zato pričakujejo, da bodo kmalu polno obremenjeni tudi sami.

Zaradi nizkih temperatur in padavin voznike na poledico opozarjajo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Voznikom svetujejo previdno vožnjo in jih pozivajo, naj na cesti držijo primerno varnostno razdaljo.

Kmalu otoplitev

Razmere naj bi se sicer kmalu izboljšale, saj po napovedi dežurnega meteorologa na Agenciji RS za okolje (Arso) Andreja Velkavrha prihaja odjuga. Kot je pojasnil, bo predvsem v četrtek, petek in soboto precej jugozahodnega vetra, s čimer se bodo temperature precej dvignile, lahko tudi na 10 do 12 stopinj Celzija.

Po napovedi Arsa se bodo padavine danes pojavljale predvsem v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji. Meja sneženja se bo dvigala in bo popoldne med 700 in 1000 metrov nad morjem, le na območju Julijskih Alp bo lahko nižje. Proti poldnevu bo tudi ponekod po nižinah zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo v notranjosti države od 1 do 6 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno razširile proti vzhodu, do srede zjutraj pa bodo povečini že ponehale. Tudi v prihodnjih dneh se obeta nestalno vreme z občasnim dežjem.

T. H.