Pahor na sejmu Agra: "Trajnostni razvoj je naši domovini pisan na kožo"

26. avgust 2017 ob 13:31,

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 14:55

Gornja Radgona - MMC RTV SLO, STA

V Gornji Radgoni je predsednik Borut Pahor odprl sejem Agra in hkrati poudaril, da je trajnostni razvoj Sloveniji pisan na kožo. Kitajski kmetijski minister Han Čangfu je dodal, da tudi Agra prispeva k poglabljanju odnosov med državama.

Predsednik Pahor je v nagovoru pohvalil organizatorje in kmetijskega ministra Dejana Židana, ker mu je uspelo doseči, da ob robu sejma poteka srečanje 16 ministrov vzhodne in srednje Evrope s kitajskim gostom. Poudaril je, da je zelo pomembno, da je letos v ospredju sejma trajnostni razvoj, ki postaja paradigma 21. stoletja in je za Slovenijo verjetno ključno vprašanje.

"Trajnostni razvoj je naši domovini, deželi, ljudem, naši identiteti pisan na kožo. Z njim so povezana brezštevilna vprašanja, zelo zahtevne strokovne dileme, in ob tem menim, da bo naša pamet v sodelovanju s tujo našla odgovore tudi na ta zahtevna vprašanja. Ampak v osnovi je trajnostni razvoj razvoj, ki poskuša iti v sožitju med človekom in naravo, ki poskuša naravo ohranjati, ki vsebuje socialne elemente tega sožitja, pisan Sloveniji na kožo," je povedal Pahor.

Po njegovih besedah mora Slovenija ohraniti podeželje ne samo za ohranjanje kmetijstva, ampak da bi razvijali vse dejavnosti, da bi mladi ljudje in mlade družine lahko ostajali na podeželju.

Slovenija navdušila kitajskega ministra

Kmetijski minister Kitajske Han Čangfu je uvodoma dejal, da jim je v veliko veselje in čast, da se lahko na sejmu predstavijo kot država partnerica, nad Slovenijo in njeno naravo, zrakom, izdelki, ki jih je poskusil, nad prijateljstvom in gostoljubjem Slovencev pa je navdušen.

"12. forum kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Kitajsko ter državami srednje in vzhodne Evrope in poslovno srečanje na Agri dodatno poglabljajo naše sodelovanje, pogovarjamo se o prihodnjem sodelovanju pri trgovinski izmenjavi," je še povedal kitajski minister in spomnil, da je kitajski predsednik podal pobudo za obnovitev nekdanjega sodelovanja ob znani "svileni poti".

"To bo priložnost, da se nadgradi naše sodelovanje na vseh področjih, saj Kitajska močno podpira trgovinsko izmenjavo na področju kmetijstva in sama zelo nasprotuje morebitnemu protekcionizmu na tem področju in prav zato velja za veliko uvoznico kmetijskih izdelkov. Vsako leto uvozimo kmetijske izdelke v vrednosti 130 milijard ameriških dolarjev, čeprav je Kitajska zelo velika pridelovalka na področju. Vendar so naša vrata odprta predvsem za izdelke visoke kakovosti," je sklenil Čangfu.

"Slovenska polja pod pritiskom podnebnih sprememb"

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Židan pa je v nagovoru izpostavil podnebne spremembe. Spomnil je, da smo imeli v Sloveniji marca bistveno pretoplo vreme, kakršnega pri nas ne poznamo. Aprila je bila pozeba, ki je 50 let nismo poznali, doživeli pa smo jo lani in letos, nato pa so sledili štirje vročinski valovi.

"Ko danes opazujemo slovenska polja, vidimo, pod kakšnim pritiskom podnebnih sprememb sta pridelava poljščin, sadja, vrtnin in druga kmetijska proizvodnja. Vendar to ni samo na polju. Če opazujemo slovensko morje - 30 in več stopinj," je povedal Židan in dodal, da se slovenski ribiči prepogosto vračajo s praznimi mrežami, zato je po njegovih besedah nedopustno, glede na podnebne spremembe, pristajanje na predlog nižanja sredstev v prihodnji evropski kmetijski politiki.

Začetek 55. Agre

Začel se je 55. kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo predstavilo 1820 razstavljavcev iz 36 držav. Prvi dan sejma na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni bo tudi poslovna konferenca 16 srednje- in vzhodnoevropskih držav in Kitajske.

Na slovesnosti ob odprtju so spregovorili predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, kitajski kmetijski minister Han Čangfu ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, slavnostni govornik pa je bil predsednik republike Borut Pahor.

Ključni dogodek prvega dne sejma bo poslovno srečanje skupine držav znotraj pobude 16+1, torej Kitajske in 16 držav srednje in vzhodne Evrope. To naj bi bilo po prepričanju organizatorjev, gospodarstvenikov in ministra Židana dobra priložnost za gospodarsko povezovanje.

Najpomembnejši kmetijski sejem srednje Evrope

Po besedah organizatorjev je Agra največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v srednji Evropi in bo tudi letos predstavil številne novosti s tega področja, zanimive razstave kmetijskih živali in rastlinske pridelave ter pomembne strokovne in poslovne dogodke, na katerih se bodo predstavile najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne ustanove.

Posebno pozornost bodo med drugim namenili mednarodnemu letu trajnostnega turizma za razvoj, hrani iz naše bližine, trajnostnemu kmetovanju in gospodarjenju z gozdovi ter kmetijski tehniki za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje.

