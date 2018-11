Palau je leta 2015 naredil tudi pomemben korak k zaščiti svojega morja: skoraj v celoti ga je razglasil za varovano morsko območje. Leto dni pozneje je bil za Fidžijem takoj drugi podpisnik pariškega podnebnega sporazuma. Foto: EPA Kreme za sončenje so krive, da koralni grebeni nehajo izločati sluz in postanejo dovzetnejši za virusne okužbe. Foto: EPA Sorodne novice Havajci v boj proti sončnim kremam, ki uničujejo korale Dodaj v

Palau bo zaradi škodljivosti za korale prepovedal sončne kreme

Varovanje koral na prvem mestu

1. november 2018 ob 19:47

Ngerulmud - MMC RTV SLO

Palau namerava kot prva država prepovedati uporabo sončnih krem in drugih izdelkov za kožo zaradi njihove škodljivosti za koralne grebene.

Vlada je podpisala zakon, ki prepoveduje prodajo in uporabo sončnih krem in drugih izdelkov za zaščito kože, ki vsebujejo katero od deset različnih kemikalij. Znanstveniki so prepričani, da so te kemikalije škodljive za morski živelj, predvsem so zaradi njih korale bolj izpostavljene beljenju. Prepoved prodaje in uporabe krem bo začela veljati leta 2020.

V izjavi je predsednik Palaua Tommy Remengesau zapisal, da bo prepoved, ki bo za kršilce predvidela kazen 1.000 dolarjev, trajna. Po njegovem mnenju bi moralo pooblastilo za zaseg sončnih krem zadostovati, da se bo končala njihova uporaba, te spremembe pa predstavljajo pametno ravnotežje med izobraževanjem in odvračanjem turistov, poroča BBC.

Mlade korale občutljivejše za kemijsko onesnaževanje

Znanstveniki že leta opozarjajo na škodljiv vpliv sončnih krem in drugih izdelkov na kožo, najbolj so zaskrbljeni zaradi dveh sestavin, za morsko življenje sta še posebej škodljivi sestavini oksibenzon in oktinoksat, ki absorbirata ultravijolične žarke, po drugih strani pa povzročata beljenje koral. "Oksibenzon je najverjetneje najslabši od desetih kemikalij, ki so jih prepovedali," je dejal strokovnjak za vplive sočnih krem na morski živelj Craig Downs. "Povzroča beljenje koral pri nižjih temperaturah in zmanjšuje njihovo odpornost proti podnebnim spremembam." Po besedah strokovnjaka si grebeni, ki jih je prizadelo beljenje koral, opomorejo po več letih, toda to se v več krajih po svetu ne dogaja, predvsem zaradi turistov. "Mlade korale so dojemljivejše za kemijsko onesnaženje kot odrasle. Zaradi tega se ne teh območjih ne obnavljajo."

Po nekaterih ocenah ljudje na koralnih grebenih porabijo od 6.000 do 14.000 ton sončnih krem, po oceni strokovnjakov je med njimi več tisoč ton takih, ki vsebujejo dve najškodljivejši kemikaliji. Pred petimi leti je bilo takih krem 75 odstotkov, zdaj pa polovica.

Palau sestavlja okoli 340 otokov v zahodnem delu Tihega oceana.

