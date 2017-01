Papiga conura - zaščitniška kot pes in nežna kot mačka

V Sloveniji le trije rejci tovrstnih papig

3. januar 2017 ob 06:25

Koper - MMC RTV SLO

Te ptice so nekaj posebnega, najprej zaradi pisanih barv, ki so najbolje vidne, ko razprejo krila, pa tudi zato, ker so zelo hvaležne kot hišni ljubljenčki. To so papige Conure.

Conura je ime, ki ga rejci ptic uporabljajo skupino med seboj navzven podobnih, večinoma rumenih južnoameriških papig. Vinko Bogataj goji papige že več kot 30 let. Trenutno ima v svoji zbirki več kot 20 vrst papig, od tega tri conure, oziroma ptice iz rodu pyrrhura.

V tem rodu je 16 vrst, med njimi zelenolična conura, z dvema podvrstama – rumenoprsa conura in ananas conura (angl. pineapple conure). Prav slednjo ima najraje med vsemi svojimi pticami. S križanjem je takšno ptico vzgojil sam. Z njo se ponaša tudi na različnih tekmovanjih.

V Sloveniji se s conurami resneje ukvarjajo le trije rejci. Kot je dejal Bogataj, se je treba z njimi več ukvarjati kot z drugimi papigami, bolj je treba paziti na prehrano, valjenje jajc traja več časa, poleg tega pa conure pogosto same razbijejo svoja jajca, če se počutijo ogrožene. Samica sicer enkrat ali dvakrat na leto izleže med 4 in 6 jajc. Na človeka se conure zelo navežejo. Bogataj je pojasnil: "Mladičke nahranim ročno. To pomeni, da jih vzamem materi pri 12 do 14 dneh, jih dam v inkubator in hranim na roke. Te ptice, ko zapustijo inkubator, želijo samo človeka. Stalno želijo biti ob njem. Tudi spi ob njem, tudi v posteljo gre, če ji dovoliš, in se vrže na hrbet ter tako tudi spi."

Bogatajeve conure prosto letajo po stanovanju: "Kletka je za njih smrt, zato ker so vzgojene, da so pri človeku. Ona ne pozna drugega kot človeka in samo išče, kako bi bila blizu. Zdaj pa – marsikomu je že tudi pobegnila. Se pa rade vračajo domov."

Loredana Vergan, Radio Koper