Peking nad onesnaževanje z okoljevarstveno policijo

Javnost zahteva ukrepanje

8. januar 2017 ob 08:37

Peking - MMC RTV SLO

Župan Pekinga Cai Či je napovedal boj proti smogu v mestu tudi z novo enoto okoljevarstvene policije. Napovedal je še 30-odstotno zmanjšanje porabe premoga letos.

"Žari na prostem, sežiganje smeti in biomase, prah s cest, vsa ta dejanja neupoštevanja pravil so pravzaprav posledica ohlapnega nadzora in šibkega uveljavljanja zakonov," je dejal Cai. Policija bo tako iskala vire onesnaževanja, kot so žari na prostem in prašne ceste, poročanje kitajske tiskovne agencije Šinhua navaja BBC.

Župan je dodal, da bodo po zimi, ko je poraba premoga zaradi potrebe po ogrevanju večja, zaprli edino elektrarno na premog v mestu. Počasi bodo iz prometa umaknili še 300.000 starih vozil, ki močno onesnažujejo zrak. Zaprli bodo tudi tovarne, ki onesnažujejo, okoli 2.000 pa jih bo nadgrajenih, da bodo ustrezale višjim standardom na področju onesnaževanja.

Pekinške oblasti so že prej napovedale, da bodo začele vgrajevati čistilce zraka v nekaterih šolah in vrtcih v mestu. Tem ustanovam so medtem že ukazali, naj prekinejo vse dejavnosti na prostem.

Zaradi hude onesnaženosti so številni prebivalci mesta prisiljeni ostati doma več dni, da se izognejo dihanju strupenega zraka. Javnost poziva vlado, naj stori več zoper večje vire onesnaževanja. Med drugim mora Kitajska zmanjšati svojo odvisnost od elektrarn na premog, ki so glavni vir elektrike v državi.

B. V.