Peking: Zaradi hude onesnaženosti ukrepi zoper 1.200 tovarn

Onesnaženost cena gospodarske rasti

17. december 2016 ob 13:02

Peking - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Oblasti v Pekingu so zaradi hude onesnaženosti zraka odredile prenehanje ali omejitev obratovanja 1.200 tovarn v bližini mesta, ki ga je zajel hud smog.

Smog se bo po napovedih nad kitajskim glavnim mestom zadrževal predvidoma do srede. Med podjetji, zoper katera so oblasti ukrepale, sta tudi naftna družba Sinopec in proizvajalka hrane Cofco. Po poročanju Reutersa je 500 podjetjem ukazano, da omejijo proizvodnjo, 700 podjetij pa mora proizvodnjo povsem ustaviti.

Oblasti so zaprle gradbišča, po ulicah pa lahko vozi le polovica zasebnih avtomobilov po sistemu parnih oziroma neparnih registrskih tablic. Napovedale so tudi možnost zaprtja šol in bolnišnic.

Prvi letošnji rdeči alarm, ki ga objavijo ob pričakovanju smoga 72 ur ali več, so pekinške oblasti z napovedmi ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka izdale v četrtek. Podobna opozorila glede nevarne ravni onesnaževanja so izdali v več kot 40 mestih v državi, v 22 pa velja rdeči alarm.

Največja težava je premog

Kitajska večino toplogrednih plinov pridela s termoelektrarnami na premog, ki so glavni vir smoga, vrhunec pa dosežejo pozimi, ko je povpraševanje po električni in toplotni energiji najvišje. Drugo največje gospodarstvo na svetu se spopada s hudimi težavami zaradi onesnaženosti zraka, ki so jo ustvarjali v času hitre gospodarske rasti.

B. V.