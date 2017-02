Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči S psom je veliko dela, priznava Dora. Foto: Radio Koper

Pes ni igrača, ki jo odvržeš, ko se je naveličaš

Po zaslugi psov do novih prijateljstev

2. februar 2017 ob 18:00

Koper - MMC RTV SLO

Razmišljate, da bi rešili pasje življenje? Morda vas prepriča Dorina zgodba.

"Šla sem v zavetišče z željo po psu, na koncu sem domov prinesla psičko. Imela sem čisto filmsko idejo, kaj pomeni imeti mladička. Seveda sem zelo hitro ugotovila, da je realnost drugačna, gre za veliko odgovornost, predvsem pa je s psom veliko dela. Kasneje sem se odločila za šolanje, ki se mi zdi, priznam, primernejše za lastnika kot za psa (smeh)," je uvodoma dejala Dora, ki je ob sebi že imela posvojenko. Našla jo je v zavetišču.

Od nekdaj se ji je zdelo modreje izbrati psa v zavetišču kot ga kupiti. Zdaj ima že drugo posvojenko, Lucy. Ko sta se njena prejšnja lastnika razšla, v Dorini družini pa so ravno razmišljali o novem družinskem članu na štirih tačkah, je bila rešitev na dlani – Lucy je dobila nov dom in se takoj ujela z lastnico.

S psi do novih prijateljstev

Tudi z Lucy je Dora šla v malo šolo, zdaj pa jo doma razvajajo na vse mogoče pretege. Pa je spričo psa zraslo kako novo prijateljstvo? "Bi kar pritrdila. Vedno znova med lastniki psov na sprehodih prihaja do klepetov, izmenjave mnenj. Včasih so si nekateri fantje celo kdaj sposodili kakšnega psa, da jim je bil v pomoč pri spoznavanju deklet," je dejala. Glavni razlog, zakaj Dora podpira posvojitve, je prepričanje, da s tem nekomu rešiš življenje: "Čistokrvni psi oziroma psi z rodovnikom bodo prej posvojeni, ker si ga res nekdo želi. Pri mešančkih pa je zgodba drugačna."

Če se odločite za pasemskega psa, se prej pozanimajte, kako je z rejcem. Znane so zgodbe, ko uboge psice namerno izpostavijo prepogostim kotitvam, zaradi katerih izčrpane obnemorejo.

Vabljeni k poslušanju oddaje Živalski blues. Oddaja je na sporedu vsako sredo ob 10.00 na Radiu Koper.

Loredana Vergan, Radio Koper