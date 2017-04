Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pirenejski planinski pes ima najraje velike površine, kjer se lahko prosto giblje. Foto: Radio Koper/Loredana Vergan VIDEO Živalski blues: Pirenejsk... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pirenejski planinski pes - pes z zelo močnim značajem

Kmalu prvo leglo te plemenite pasme v Sloveniji

16. april 2017 ob 13:16

Koper - MMC RTV SLO

Pirenejski planinski pes je gorski pes, doma v Franciji oziroma Pirenejskem pogorju. To je pastirski pes, ki so ga v preteklosti imeli za varovanje čred ovac pred volkovi in medvedi.

Eneja Brenčič se je ob gledanju risanke zaljubila v pirenejskega planinskega psa. Danes kot hišni ljubljenček varuje njen dom in družino. To je pes z zelo močnim značajem. Nezaupljiv in zadržan do tujcev, predvsem pa zelo samostojen.

Za treninge poslušnosti je za to pasmo potrebna velika mera potrpežljivosti in vztrajnosti. To ni pes, ki bi delal trike, pravi Brenčičeva, ki se je iz ljubezni do pirenejca, pa tudi do konjev, ki jih v mestu ne moreš imeti, iz Izole preselila v Belsko pri Postojni.

Po metuljčku ostala velika praznina

Eneja je kot deklica rada gledala risanko "Belle et Sebastien" (Bela in Sebastijan), v kateri je nastopal ogromen bel zaščitniški pes, ki je nanjo naredil tako močen vtis, da se je ukoreninil v njen spomin. Odločila se je, da bo imela prav takega psa, ko bo imela za to ustrezne razmere. Ker pa so živeli v manjšem stanovanju, so ji starši podarili metuljčka. Zanj je skrbela celih 18 let. Za njim je ostala velika praznina. Medtem je spoznala fanta, tudi ljubitelja živali, in se z njim preselila v hišo v Belsko pri Postojni, kjer je uresničila dolgo skrito željo. Zdaj ima pirenejskega planinskega psa. V oskrbi imata tudi konje in druge živali.

Dlaka, ki se čisti sama

Pirenejski planinski pes ima najraje velike površine, kjer se lahko prosto giblje. Po naravi je malo lenoben, kar za Enejino psičko Balmette ne drži. Med hojo in tudi med tekom nam ta velikan pokaže vso svojo eleganco. Njegova dlaka je brez vonja oziroma še najbolj spominja na vonj po volni. Dovolj je, če ga enkrat na teden temeljito razčešemo. Kopati ga ni treba, ker se njegova dlaka čisti sama.

V Sloveniji bomo po Enejini zaslugi dobili prvo leglo te plemenite "orjaške" pasme. Zdaj pridno izbira med ponudbami, da bi za svojo Balmette našla plemenitega samca, da bi se rod pirenejskega planinskega psa obdržal v vsej svoji popolnosti.

Vabljeni k poslušanju oddaje Živalski blues. Oddaja je na sporedu vsako sredo ob 10.30 na Radiu Koper.

Loredana Vergan, Radio Koper