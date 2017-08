Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sončnice so bogata paša za čebele kot tudi za ostale žuželke. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po ajdi čebelarji zdaj spodbujajo tudi setev sončnic

Kmetu lahko taka setev prinese dodaten zaslužek

20. avgust 2017 ob 07:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Projekt Čebelarske zveze Slovenije "Kar sejemo, to žanjemo" je bil zadnja leta namenjen spodbujanju setve medovite ajde, zdaj pa dobro prakso nadgrajujejo s spodbujanjem setve sončnic.

V preteklih letih je zveza s sodelovanjem s partnerji uspela povečati posejanost ajde kot tudi njeno uporabo v prehrani. Primer dobre prakse so zdaj nadgradili s setvijo sončnic, s čimer želijo prispevati k ohranjanju narave in čebel.

Sončnica je namreč bogata paša tako za čebele kot tudi za druge žuželke. Semena sončnic pa so pomembna hrana tudi za živali in ljudi, pove vodja projekta Nataša Klemenčič Štrukelj in doda: "Gospodarsko je zanimiva tudi za kmeta, ki mu nudi dodaten vir dohodka kot tudi za slovenskega potrošnika, ki vedno bolj ceni lokalno oziroma doma pridelano hrano."

Drago Škamperle iz Senožeč se je za setev sončnic odločil zaradi kolobarjenja. Tako bo poskrbel, da bo zemlja zdrava, brez škodljivcev, obenem pa je čebelam, ki jim v tem letnem času hrane primanjkuje, omogočil pašo. "Spomladi nisem imel kaj drugega posaditi in sem se odločil za sončnice. Vsak dan je na njih polno čebel. Semena pa bom pozimi porabil za krmljenje ptičev."

Projekt Čebelarska zveza Slovenije povezuje veliko partnerjev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, biotehniko, hortikulturo, sodelujejo s pristojnima ministrstvoma, gospodarsko zbornico, oljarnami in pekarnami. Kmete želi spodbuditi k setvi, da bi jim s prodajo tako semen kot sončnic omogočili dodatni zaslužek.

T. K. B., Vesna Potočar Godnič (Radio Slovenija)