Po desetih letih bodo spet zasadili slovensko sladkorno peso

Ves pridelek hrvaškemu podjetju

17. februar 2017 ob 07:37

Spodnje Podravje - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Po desetih letih prepovedi bodo slovenski kmetje letos vnovič polja zasadili s sladkorno peso. Jeseni se namreč odpravljajo evropske kvote za sladkor. Sprva bodo zasadili približno 100 hektarjev površin.

Kmetje bodo za pridelavo sladkorne pese izkoristili že letošnjo setveno sezono, nam potrjuje Mirko Kosi, predsednik zadruge Kooperativa Kristal, ki združuje pridelovalce te kulture. Vsa pesa, ki bo letos zrasla na slovenskih poljih. bo končala v hrvaški predelovalni tovarni sladkorja Viro iz Virovitice.

"Za začetek je okrog sto hektarjev, kajti sami vemo, da je deset let mimo in da so se nekatere kmetije prestrukturirale. Nekatere bodo verjetno špekulativno počakale," je povedal Kosi.

Hrvaško podjetje bi odkupilo več pridelka, kot ga bo zraslo na zdaj dogovorjenih površinah, a kmetje so se odločili za postopno rast. S hrvaškim podjetjem imajo za zdaj sklenjeno letno pogodbo.

Takšno odločitev kmetov podpira tudi kmetijsko ministrstvo. "Moje osebno mnenje je, da so zelo pametno pristopili in šli v ponovno pridelavo postopno. Najprej s pogodbo s tovarno, ki sicer ni v Sloveniji, ampak da se s tem omogoči postopna ponovna pridelava, je zagotovo v redu," je izjavila državna sekretarka Tanja Strniša.

Kmetje si želijo, da bi se zasajene površine postopno povečevale do mere, ki bi upravičevala tudi gradnjo nove slovenske tovarne za predelavo sladkorne pese.

Ekonomska upravičenost

Za tono bodo od Viroja prejeli približno 36 evrov, hrvaško podjetje pa bo samo poskrbelo za prevoz z njiv. Da je to za kmete tudi ekonomsko upravičeno, se strinja Črtomir Rozman z mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.

"Ob predpostavki, da bomo v teh pridelkih, za katere predvidevajo, da so evropsko primerljivi, dosegali zadostno koncentracijo sladkorja, seveda lahko pričakujemo ekonomsko upravičeno pridelavo," je izjavil.

V preteklosti se je kar 2.400 slovenskih kmetov zanimalo za vnovično pridelavo sladkorne pese. Skupaj bi lahko zasadili približno 8.500 hektarjev površin.

Danijel Poslek, Radio Slovenija