Po državi številna neurja, ponekod na Dolenjskem tudi toča

Plohe in nevihte se obetajo tudi v petek

26. julij 2018 ob 09:38,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 19:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Večji del Slovenije je zajelo deževje in neurja, ponekod na Dolenjskem in v Pomurju poročajo o toči.

Vreme bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija. Posamezne nevihte se bodo zlasti na vzhodu nadaljevale tudi v noči na petek.

Popoldne je v večjem delu države deževalo, ponekod je divjalo neurje, z Dolenjskega in iz Pomurja poročajo tudi o toči. Toča je padala na Otočcu in Šentjerneju, v Novem mestu in Šmarjeških Toplicah je veter podiral drevesa, je poročala TV Slovenija.



Konec tedna bo sončno

V petek pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v drugi polovici dneva. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 15 do 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo šle navzgor, so napovedali na agenciji.