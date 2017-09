Po Irmi opustošenim Karibom grozi nov orkan - Maria

Vse bolj se krepi

18. september 2017 ob 09:10

Miami - MMC RTV SLO, STA

Karibskim otokom se približuje orkan Maria, ki je trenutno še orkan prve kategorije, a naj bi se v prihodnjih 48 urah močno okrepil. Po napovedih ameriških vremenoslovcev naj bi šla Maria po isti poti kot uničujoči orkan Irma pred dnevi.

Trenutno je središče Marie okoli 160 kilometrov severovzhodno od otoka Barbados in se premika severozahodno s hitrostjo 20 kilometrov na uro. Maria je trenutno orkan prve kategorije po Saffir-Simpsonovi lestvici, z vetrovi, ki dosegajo hitrosti do 140 kilometrov na uro, po napovedih pa bo v prihodnjih urah postal zelo nevaren. Rdeče opozorilo so že izdali za karibske otoke Guadeloupe, Dominika, St. Kitts in Nevis, Montserrat in Martinique, oranžno opozorilo pa velja za Ameriške in Britanske deviške otoke, kjer je v divjanju orkana Irma v začetku meseca umrlo najmanj devet ljudi, pa tudi za francosko-nizozemski otok Sv. Martin, kjer je umrlo 15 ljudi. Svarila so izdali tudi za otoke Saba in Saint Eustatius, Saint Barthelemy in Anquila.

Rdeče opozorilo pred orkanom običajno izdajo 36 ur pred pojavom prvih orkanskih vetrov, oranžno pa 48 ur prej.

Maria bo danes ponoči predvidoma že dosegla otočje Leeward, nato pa se v torek močno okrepila na poti preko severovzhodnega dela Karibskega morja.

Nevarnost poplav in plazov

Ameriški meteorologi opozarjajo, da orkan s seboj že potiska viharni val z valovi do dveh metrov, prinaša pa tudi obilno deževje. Napovedujejo celo do 500 litrov na kvadratni meter, ki bi se lahko zlili na Leewardske otoke, Portoriko ter Ameriške in Britanske deviške otoke do srede. To bi lahko povzročilo hudourniške poplave in zemeljske plazove, opozarjajo vremenoslovci.

Trenutno je v Atlantiku še vedno dejaven orkan Jose, ki pa je že precej severno. Vseeno so meteorologi na severovzhodu ZDA izdali svarila pred orkanom.

Orkan Irma je na svoji poti čez Karibsko morje pred dvema tednoma zahteval najmanj 40 življenj, nato pa še okoli 20 v ameriški zvezni državi Florida. Orkan izjemnih razsežnosti je po moči presegel vse do zdaj izmerjene, saj so vetrovi v njegovem središču več kot 33 ur presegali hitrosti 295 kilometrov na uro. Škodo, ki jo je za seboj pustila Irma, ocenjujejo v milijardah. Britanski zunanji minister Boris Johnson je po ogledu škode na Britanskih deviških otokih slikovito izjavil, da je ponekod videl prizore, "podobne tistim iz prve svetovne vojne",

Po mnenju znanstvenikov bodo pojavi takih "mega tropskih viharjev", kakršen je bil Irma, vse pogostejši zaradi globalnega segrevanja podnebja.

A. P. J.