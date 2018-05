Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.1 od 11 glasov Ocenite to novico! Odpadke naplavlja tudi na obalo. Foto: MMC RTV SLO Pristojne lsužbe z gladine pobirajo največje kose. Foto: MMC RTV SLO

Po morju od Strunjana do Kopra večje količine smeti

Veliko plavajoče plastike

2. maj 2018 ob 13:34

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V slovenskem morju so v torek zvečer opazili večje količine plavajočih smeti. Sem naj bi jih zanesli tokovi z južnega Jadrana in z ustij večjih rek severnega Jadrana.

Niti 14 dni še ni minilo od dneva Zemlje, ki je letos potekal pod geslom "Prenehajmo si onesnaževati okolje s plastiko", ko so v našem morju sinoči opazili večje količine plavajočih smeti. TV Slovenija poroča, da stiropor, plastične vrečke in drugi odpadki v pasovih plavajo med Strunjanom in Koprom, posamezne kose je morje že naplavilo na obalo. Člani portoroškega Aerokluba, ki so nesnago opazili, so tudi že obvestili pristojne za varovanje morja.

Novinarka TV Slovenija Špela Lenardič je razmere opisala takole: "Pred kratkim smo se vrnili z morja, kjer smo si razmere ogledali v družbi Sektorja za varovanje obalnega morja. Pogled na koprski zaliv je resnično žalosten. Na gladini plavajo najrazličnejši odpadki: ostanki plastične embalaže in vrečk, plastenke, stiropor, pa tudi večji kosi lesa. Tokovi in veter so večje pasove odpadkov razpršili daleč naokrog, vse do obale: sprehajalci jih lahko dobro vidijo na koprskem ribiškem pomolu ali v mandraču. Takšna onesnaženja se pojavljajo nekajkrat na leto, običajno ob večjih neurjih ob izlivu reke Pad, pravijo na upravi za pomorstvo. Tokrat so tokovi odpadke v naš zaliv po njihovem mnenju prinesli tako iz južnega Jadrana kot z izlivov rek na severu našega morja. Čez zimo so se nakopičili na nabrežjih in obalah, v zadnjih dneh pa jih je tok raznesel po vsem Tržaškem zalivu, saj so odpadke na gladini morja opazili vse tja do Gradeža. Uslužbencem SVOMA, ki iz morja že tretji dan odstranjujejo predvsem večje kose odpadkov, ki so lahko nevarni za plovila, se bodo v prihodnjih dneh na kopnem pridružili tudi delavci komunale in uslužbenci direkcije za vode."

VIDEO V morju med Strunjanom in Koprom kup smeti

Al. Ma.