Po nekaj sončnih dneh znova mogoča krajevna neurja

Ne pozabite na previdnostne ukrepe

20. julij 2018 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Agencija RS-a za okolje (Arso) je oranžno stopnjo ogroženosti zaradi neurij izdala za večji del Slovenije, z izjemo severozahoda. Povečana verjetnost neviht bo predvidoma ves konec tedna, v začetku prihodnjega tedna pa se bo znova zmanjšala.

Popoldne bodo v notranjosti države nastajale nevihte, možna so tudi krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

V soboto bo dopoldne še večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte. Vročina bo nekoliko popustila. V ponedeljek se bo od severa delno zjasnilo, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Previdnosti ukrepi

Na upravi za zaščito in reševanje prebivalstvo opominjajo na znake bližajoče se nevihte – temni oblaki, grmenje v daljavi, naraščanje moči vetra in nenaden padec temperature. V takih razmerah svetujejo, naj ljudje zavarujejo oz. umaknejo predmete, ki jih lahko odnese veter, odplavi voda ali poškoduje toča.

Prav tako je treba zapreti vsa okna, vrata in naoknice ter spustiti rolete oz. žaluzije. Priporočljivo je tudi ugasniti električne naprave in jih izklopiti iz električnega omrežja.

Ne ustavljajte v predorih ali pod nadvozi

Na policiji pa voznike znova opozarjajo, naj v primeru toče ne ustavljajo vozil v predorih ali pod nadvozi. S tem namreč ogrožajo tako lastno varnost kot varnost drugih. Ustavljanje ali parkiranje v predoru, galeriji in podvozu ter na viaduktu, mostu in nadvozu je tudi z zakonom prepovedano in se kaznuje z 80 evrov globe. Za ustavljanje ali parkiranje na vozišču avtoceste ali ceste pa globa znaša 300 evrov.

Sa. J.