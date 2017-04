Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Veter lahko v gorskem svetu doseže sunke do 100 km/h. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po skorajda poletnem aprilu prihajata minus in močan veter

Obstaja nevarnost pozebe

18. april 2017 ob 15:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Čakata nas zelo vetrovna sreda in četrtek, ko bo močan veter na severu in vzhodu države dosegel hitrost med 70 in 90 kilometri na uro. Temperature bodo padle pod ničlo.

Na zahodu bo v sredo sicer še nekaj sonca z občasno povečano oblačnostjo, drugod pa bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo možna tudi kakšna kaplja dežja.

Na agenciji za okolje so opozorili, da bodo najmočnejši sunki vetra predvidoma v zgornjem Posočju, pod Karavankami in na severovzhodu države. Nad okoli 700 metri nadmorske višine bodo sunki lahko presegli tudi 100 kilometrov na uro. Z okrepljenim severovzhodnim vetrom doteka nad naše kraje zelo hladen in občasno bolj vlažen zrak.

V sredo bo na zahodu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na vzhodu bodo popoldne možne občasne krajevne padavine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki se bo v noči na četrtek še okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, najvišje dneve od 6 do 11, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, veter pa še ne bo ponehal. Petek bo prinesel več sonca, veter bo, a jutro bo ponekod še zelo hladno. Vremenoslovcev ob tem opozarjajo na nevarnost spomladanske pozebe.

