Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Giboni skoraj vse svoje življenje preživijo v drevesnih krošnjah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po tropskih gozdovih jugozahodne Kitajske skače Skywalker

Poimenovali novo vrsto gibona

12. januar 2017 ob 17:43

Peking - MMC RTV SLO/STA

Vrsto belo-rjavih gibonov so znanstveniki poznali že dalj časa, a zdaj so jih prepoznali kot posebno vrsto gibonov in jih poimenovali gibon hulok Skywalker.

Giboni hulok so razširjeni v Bangladešu, Indiji, Mjanmaru in na Kitajskem, nova vrsta, ki je dobila ime po junaku Vojne zvezd in se od drugih vrst rahlo razlikuje po videzu in oglašanju, pa biva v kitajski provinci Junan. Nekaj predstavnikov te vrste je mogoče najti tudi v delih Mjanmara.

A vrsti opic zaradi majhnega števila, na Kitajskem jih živi zgolj 200, podatka za Mjanmar pa nimajo, že grozi izumrtje. "Vzhičeni smo, da smo prišli do tega odkritja, a hkrati nas žalosti, da je vrsta že ogrožena. Svetovno zvezo za varstvo narave zato pozivamo, naj Skywalkerja uvrsti na seznam ogroženih vrst. Na sezamu so sicer številne manjše opice iz južne in jugovzhodne Azije, ki jim zaradi lova in krčenja bivalnega prostora grozi izumrtje," je za CNN povedal Samuel Turvey, eden izmed znanstvenikov, ki so poimenovali opico.

Turvey je pojasnil, da je vrsta opic svoje ime dobila zaradi dveh razlogov. Poleg tega, da so raziskovalci veliki oboževalci Vojne zvezd, kitajski zapis imena v dobesednem prevodu pomeni premik neba. "Ime se nanaša na vedenje gibonov, so odlični akrobati in pogosto se zdi, da kar letijo med drevesnimi krošnjami. Seveda pa ne škoduje, da si vrsta deli ime z ikono popularne kulture," je še povedal Turvey.

Sa. J.