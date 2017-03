Poginil Knutov naslednik - usodna okužba ali zastrupitev?

Žalost v berlinskem živalskem vrtu

7. marec 2017 ob 19:05

Berlin - MMC RTV SLO/STA

V berlinskem živalskem vrtu so pretreseni, saj je le štiri mesece po skotitvi poginil mladiček belega medveda.

Fritz, prvi mladiček belega medveda v berlinskem živalskem vrtu po 22 letih, je zbolel ob začetku tedna.

Večurne preiskave z ultrazvokom, računalniško tomografijo in rentgenskim slikanjem niso prinesle nobenih pojasnil. Zaradi slabega jetrnega testa je Fritz dobil posebne antibiotike in protibolečinska zdravila. Kot so sporočili iz živalskega vrta, je v ponedeljek zvečer ob 19.30 Fritzevo dihanje postalo neenakomerno, vsi nujni ukrepi pa niso bili učinkoviti, tako da je mali kosmatinec poginil ob 20. uri.

Za Fritza je bila usodna huda okvara jeter, ni pa še znano, ali je prišlo do okužbe ali zastrupitve.

Tonja skotila dvojčka

Novembra lani so se v živalskem vrtu v Berlinu skoraj deset let po rojstvu izjemno priljubljenega belega medveda Knuta (poginil je leta 2011, star štiri leta) razveselili naraščaja belih medvedov. Bela medvedka mama Tonja je novembra lani sicer skotila dva mladička, vendar je eden poginil manj kot mesec dni po rojstvu.

D. S.