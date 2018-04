Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Pogrešana žival: kratkodlak tigrast muc (Verd)

17. april 2018 ob 08:36

Vrhnika - MMC RTV SLO

Opis živali: Izgubil se je kratkodlak tigrast maček z imenom Dennis, star 9 mesecev. Je kastriran, vajen ovratnice in oprsnice. Je igriv in prijazen, do neznanih nekoliko nezaupljiv.

Kje je žival pogrešana? Izgubil se je na Verdu (pri Vrhniki) v Kotnik-Lenarčičevem parku, ob 12. uri.

Od kdaj je žival pogrešana?

14. april 2018.

Kontaktni podatki lastnika:

041/273-513 (Igor)

M. I.