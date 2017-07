Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogrešana žival: siva muca (Zalog - Lj.)

17. julij 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Opis živali: Mačka z imenom Bella. Pepelnata s temnimi progami, svetlim trebuščkom in dolgim repom. Ima rumene oči, pristriženo uho (je sterilizirana). Je srednje rasti in precej vitka. Do neznancev je sovražno nastrojena (piha, grdo gleda).

Kje je žival pogrešana? Izgubljena v okolici Zaloga pri Ljubljani, natančneje pod Debnim vrhom.

Od kdaj je žival pogrešana?

5. 7. 2017

Kontaktni podatki lastnika:

E-pošta

M. I.