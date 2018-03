Policija opozarja: Tudi na Obali je ob sneženju potrebna zimska oprema

Ponoči bo na Primorskem deževalo, zato bo lahko nastala poledica

1. marec 2018 ob 07:40,

zadnji poseg: 1. marec 2018 ob 07:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Prvi dan meteorološke pomladi je v znamenju nizkih temperatur (najmanj, okoli -20 so termometri kazali na Štajerskem in Prekmurju) in snega. Vozne razmere bodo zato slabše, še posebej na Primorskem, kjer bo zaradi napovedanega dežja tudi možnost poledice.

Po napovedih agencije za okolje (Arso) bo predvsem na jugu in zahodu rahlo snežilo, tudi ob morju. Policisti zato opozarjajo, da se težavam ne bo mogoče izogniti. "To so predvsem manjše nesreče, kjer ni kakšnih hujših posledic, kljub temu pa pride zaradi teh nesreč do zastojev. V tem primeru je seveda treba biti strpen in počakati," je za Radio Slovenija opozoril komandir postaje prometne policije Mitja Palčič.

Zaradi sneženja bo tudi na Obali obvezna zimska oprema. "Tudi na Obali, kadar so zimske razmere oziroma kadar je sneg, je treba imeti predpisano zimsko opremo. To so zimske pnevmatike. Če nimaš zimskih pnevmatik, letne pnevmatike s 3 mm profila in pripadajoče verige za ta kolesa," opozarja Palčič in dodaja, da snežene verige, če jih bodo imeli vozniki v prtljažniku ali bodo nepravih velikosti, ne bodo pomagale.

"Dogaja se, da ljudje imajo verige ... tako bom bolj jasno povedal: mercedes in verige za juga. Če nimate dobre opreme, raje ne pojdite s temi avti na cesto, ker boste naredili zastoj in seveda, kazni so visoke," svetuje komandir postaje prometne policije.

Na Ptuju "okroglih" -20

Četrtkovo jutro je bilo sicer najbolj mrzlo na Štajerskem in v Pomurju: na Ptuju in v Gačniku so namerili -20 stopinj, v Mariboru in Radencih -19, stopinjo več pa v Murski Soboti (-18). Po napovedih vremenoslovcev bo ponoči na Primorskem sneg prehajal v dež, zato bo možna poledica. Ponekod v notranjosti Slovenije pa bo rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, ob morju in na Goriškem okoli 0 °C.

V petek bo v notranjosti Slovenije občasno rahlo snežilo, na Primorskem pa rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -7 do -3, na Primorskem od 1 do 5 °C.

Prva žrtev mraza pri nas

Kot smo poročali že v sredo, so izredno nizke temperature zahtevale prvo smrtno žrtev v Sloveniji – moški iz okolice Maribora je zaradi podhladitve umrl na lastnem dvorišču, za življenje pa se bojuje še en človek.

Četrtkovo jutro je najbolj mrzlo na Štajerskem in v Pomurju: Ptuj in Gačnik -20, Maribor in Radenci -19, Murska Sobota -18 stopinj. — ARSO vreme (@meteoSI) March 1, 2018

G. C.