Policisti opozarjajo, da je vožnja zaradi trenutnih vremenskih razmer lahko zahtevna

V četrtek in petek bo še občasno snežilo

30. november 2017 ob 10:10

Kranj - MMC RTV SLO

Po nižinah v notranjosti Slovenije se še naprej izmenjujeta dež in sneg. V petek se bo še ohladilo, tako da bo v notranjosti Slovenije skoraj povsod snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo v četrtek od 0 do 4 °C, na Primorskem pa od 6 do 9 °C, napovedujejo na Agenciji za okolje RS.

V petek bo na Primorskem sprva delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Pihala bo šibka burja, ki se bo proti večeru krepila. V drugih krajih bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2 °C, na severozahodu okoli -7 °C, ob morju 4 °C, najvišje dnevne od -3 do 2 °C, na Primorskem od 4 do 9 °C.

Zahtevne vozne razmere

PU Kranj je sporočila, da so gorenjski policisti v sredo obravnavali več prometnih nesreč, ki so bile povezane z voznimi razmerami in predvsem neprilagojeno hitrostjo vožnje.

V jutranjem času so se zgodile tri prometne nesreče, dve zaradi neprilagojene hitrosti vožnje in ena zaradi nepravilne strani vožnje. Nato so policisti opoldne obravnavali dve prometni nesreči, popoldne pa še šest, od tega štiri zaradi neprilagojene hitrosti in eno zaradi nepravilne strani vožnje. Pozno zvečer pa se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodila še ena prometna nesreča. Večinoma je šlo za nesreče z gmotno škodo in lažjimi poškodbami.

Snega je na gorenjskih cestah več kot včeraj, saj še vedno izdatno sneži, vožnja pa je zaradi aktualnih razmer zelo zahtevna. Zjutraj so bili policisti obveščeni o dveh prometnih nesrečah.

Vozniki naj bodo previdni

Policisti zato opozarjajo na prilagojeno hitrost vožnje, ustrezno varnostno razdaljo in pravilno uporabo vozne površine. Vozniki pa naj se izogibajo prehitevanjem, računajo naj na daljši čas vožnje in naj spremljajo aktualne prometne informacije.

Brez ustrezno opremljenega vozila naj se vozniki ne odpravijo na cesto, kar velja tudi za tiste, ki niso prepričani o svoji sposobnosti za vožnjo v trenutnih razmerah.

G. C.