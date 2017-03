Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Izgubljenega psa sta policistki vrnili skrbniku. Foto: PP Izola Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policistki v Izoli rešili izgubljenega psa

Zgodba s srečnim koncem

10. marec 2017 ob 12:05

Izola - MMC RTV SLO

Policistki Policijske postaje Izola sta v četrtek pri rednem delu na cesti iz Izole proti bolnišnici opazili mlajšega psa pasme nemški ovčar, ki se je zmedeno opotekal po vozišču.

Obstajala je velika nevarnost, da bi ga kdo povozil oziroma, da bi prišlo do prometne nesreče, zato sta takoj pristopili do živali in jo zvabili z vozišča.

Deloval je dehidriran, zato sta mu takoj ponudili vodo. Na ovratnici je imel napisano telefonsko številko skrbnika, ki sta ga policistki poklicali in ga do njegovega prihoda zadržali.

M. L.