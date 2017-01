Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mirjana Mulec je Prekmúrcem dobro poznana ljubiteljica živali. Foto: MMC RTV SLO In najpomembnejše je, da ozaveščamo mlade. Ozaveščamo po šolah, vrtcih, imamo delavnice, aktivni smo v romskih naseljih, sodelujemo, jim pomagamo, pomagamo socialno šibkejšim ljudem. Mirjana Mulec Konj Princ je živel v grozljivih razmerah. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Mirjana Mulec, zagovornic... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pomurka leta 2016 je velika zagovornica pravic živali

Ozavešča mlade, pomaga tudi ljudem

30. januar 2017 ob 08:40

Maribor - MMC RTV SLO

V Sloveniji je nemalo posameznikov, ki svoj čas in energijo posvečajo živalim v stiski. Med njimi je tudi članica DZZŽ Pomurje in Pomurka leta 2016: Mirjana Mulec.



Mulčeva je Prekmúrcem dobro poznana ljubiteljica živali. Je aktivna članica Društva za zaščito živali Pomurja, ki nenehno opozarja na zlorabe živali. Njena trud in delo so Prekmurci opazili in tudi nagradili. V konkurenci dvanajstih žensk so jo izbrali za Pomurko leta 2016.

"To priznanje mi pomeni ogromno, še posebej ne zame osebno, ampak za živali, ki nimajo glasov. Pomeni, da ljudem ni vseeno, da bi vseeno radi, da bi tudi živali imele svoje pravice, da bi tudi živali imele svoj glas, in seveda, to je tudi za naše društvo neka potrditev, da dobro delamo, da se res trudimo, in da ljudje to cenimo. Tako da sem zelo, zelo vesela tega naziva, te zmage. Ta zmaga je tudi za druge, ki se borijo, tako za živali kot za ljudi," je uvodoma dejala Mulčeva.

Rešila je že vrsto živali

Ljubezen do živali jo spremlja že od mladih nog. "Odkar se zavedam, sem imela rada vse živali. Tudi doma smo jih imeli, takrat smo živeli v stanovanju, mačke, morske prašičke. Ko pa smo šli k babici, sem vedno rada zašla v hlev pa se pogovarjala s pujsi, jih božala, prav tako s kravami, s kokoškami. In odkar se zavedam, čutim to globoko ljubezen do njih," je nadaljevala. Mirjana je skupaj s člani društva rešila življenja številnih živali. A ne samo psov in mačk, ampak tudi rejnih. Najbolj odmevna je bila zagotovo rešitev kravje črede, ki bi drugače končala v klavnici. Kravi Sara in Sita sta dobili nov dom na pašnikih ekološke kmetije nad Škofljico, Mama in Nika pa v Apačah. Odmevala je tudi rešitev Pepe in Rozi, ki sta bili rejeni za zakol. S pomočjo trmastih in sočutnih Prekmurk sta dobili priložnost izkusiti še drugačno življenje, in sicer na kmetiji, kjer živali živijo, kolikor jim je namenila usoda.

Rešili trpečega konja Princa

Ob pomoči Mirjane in društvenih prostovoljk je dom našel tudi konj Princ, ki je dolga leta živel v hlevu, priklenjen na verigo. "Dve naši članici sta pred nekaj leti obiskali eno izmed pomurskih romskih naselij z namenom, da bi ozaveščali in da bi lastniki dali svoje mačke, pse sterilizirati ali kastrirati. Ko sta šli mimo ene hiše, sta videli, da se je pri majhnem oknu nekaj premaknilo. Odprli sta vrata in notri zagledali konja. Ta prostor je bil tako majhen, manjši od konjske prikolice, ni se mogel niti premakniti, bil je na prekratki verigi. Potem smo izvedeli, da konj živi tu že leta in leta. Lastnik ga nikoli ni spustil ven, ker ga ni obvladal. Prosili smo ga, ali bi ga lahko oddal. Rekel je, da tega ne bo storil, da je tu v redu, da on lepo skrbi zanj. Ni pa razumel, da to ni normalno življenje in da je konj hudo, hudo trpel. Potem je inšpekcija odredila odvzem, mi smo mu poiskali dom, in Princ je dobil dom tu, pri krasni družini. Res se mu lepo godi," je pojasnila. Konj je imel hude psihične težave, v društvu niso vedeli, kaj lahko sploh pričakujejo.

Toda že nalaganje na prikolico je potekalo brez težav. "Princ ni znal hoditi, ni vedel, kako bi tekel, kako bi se gibal. To ga je vse naučil drugi konj Viking, ki je že tu prej živel in sta zdaj postala prava prijatelja. Princ ima tudi zelo rad otroke, skupaj tečejo, se igrajo in moram reči, da smo zelo, zelo veseli, da nam je to uspelo. Rada bi se tudi zahvalila njegovi družini, da tako lepo skrbi zanj," je dodala.

Ozaveščajo mlade, pomagajo tudi ljudem

Nagrada Pomurka leta je Mirjani in vsem članom društva dala nov zagon, da vztrajajo pri začrtani poti. "Najbolj smo veseli tega, ko otroci pridejo domov po naših predavanjih, saj nas tudi starši pokličejo in rečejo: kaj ste to vi razlagali, kaj ste nam govorili, naša hčerka nas je zdaj v red spravila, da moramo tako narediti in da to ni dobro, kar delamo. In najpomembnejše je, da ozaveščamo mlade. Ozaveščamo po šolah, vrtcih, imamo delavnice, aktivni smo v romskih naseljih, sodelujemo, jim pomagamo, pomagamo socialno šibkejšim ljudem. Tudi na stojnicah zbiramo prostovoljne prispevke, ravno za ta namen, da lahko pomagamo ljudem. Nismo samo za živali, ker želimo pomagati tudi ljudem, saj vemo, kako velik strošek je to; sterilizacija, kastracija in potem so nam tudi oni zelo hvaležni. S tem smo naredili zelo veliko, moram reči," je sklenila Mulčeva.

Oddajo O živalih in ljudeh lahko spremljate vsako soboto ob 13.25 na TV SLO 1.

M. L., Tanja Kranjec