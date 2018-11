Sneg se bo ponoči okrepil. (Fotografija je simbolična.) VIDEO Ponoči obilnejše sneženje Dodaj v

Ponoči bo zapadlo do 15 centimetrov snega

Zamudniki hitijo z menjavo gum

19. november 2018 ob 10:31,

zadnji poseg: 19. november 2018 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Del Slovenije je že zajelo sneženje, ki se bo ponoči v notranjosti države še okrepilo. Zapadlo bo okoli 10 centimetrov snega, v višje ležečih tudi 20 centimetrov.



Povsem zimske razmere je v torek po pisanju Arsa pričakovati ravno v času jutranje konice, razmere pa naj bi se čez dan postopno umirile. Tudi naslednji dnevi bodo po Strajnarjevih besedah suhi, nekaj padavin lahko spet pričakujemo konec tedna.

Med 15. novembrom in 15. marcem morajo biti po zakonu vozila opremljena z zimsko opremo, a za to vsi vozniki še niso poskrbeli, vsaj sodeč po navedbah ljubljanske Avtohiše Snoj, kjer vulkanizerski delavci že ves dan, kot nam je pojasnil eden izmed zaposlenih, menjavajo letne gume z zimskimi. "Fantje na polno delajo že zadnjih nekaj tednov, tudi danes že ves dan menjavamo gume. Zaradi napovedanega snega smo danes prejeli zelo veliko klicev, a smo jih morali zavrniti, ker smo do četrtka že polno zasedeni," so za STA povedali v Avtohiši Snoj.

Podobno ugotavljajo tudi v novomeškem podjetju Avtotransporti Zupančič, kjer pravijo, da zamujanje voznikov pri menjavi letnih gum z zimskimi, tudi če jih zato prehiti sneg, "ni nič novega".

Na Primorskem, kjer bo danes delno jasno, bo pihala šibka do zmerna burja, drugod po državi pa bo danes oblačno, občasno bo rahlo snežilo. Ponoči bo po nižinah Primorske začelo deževati, v notranjosti pa se bo sneženje okrepilo. V torek bo nato oblačno, padavine bodo popoldne oslabele in do večera večinoma ponehale, so napovedali vremenoslovci na Agenciji RS za okolje.

Na višje ležečih cestah, predvsem na prelazih z Avstrijo, se sneg oprijema vozišča, pa so opozorili v Prometno-informacijskem centru za državne ceste.

K. T., Al. Ma.