Ponočni močnejši nalivi, v sredo ohladitev

Lani je bilo ta čas vroče

10. julij 2018 ob 16:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na severovzhodu države se lahko ponoči in v sredo zjutraj pojavijo močnejši nalivi, ki se bodo čez dan pojavljali tudi v osrednji Sloveniji. Ohladilo se bo, sporoča Arso.

Agencija za okolje opozarja, da je predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji danes mogoč tudi porast hudourniških vodotokov, v sredo pa tudi drugod po državi.

Povprečno bo padlo od tri do 50 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa zaradi nalivov od 70 do 100 litrov na kvadratni meter. Na Arsu umiritev razmer pričakujejo v noči na četrtek.

V nadaljevanju tedna bo po napovedih meteorologov znova topleje, a temperatura večinoma ne bo presegla 30 stopinj Celzija. V prvi polovici julija vročinskega vala ne bo.

Letošnje poletje zaznamujejo pogoste krajevne padavine. V meteorološkem poletju, od 1. junija do ponedeljka, 9. julija, so tako na Arsu našteli le dva dneva, ko nad Slovenijo niso nastajale padavine. Edina popolnoma suha dneva sta bila 19. in 20. junij. V juliju pa povsem suhega dneva nad Slovenijo ni bilo.

Padavinska slika je zaradi pogostih ploh in neviht pričakovano zelo razgibana. Kljub pogostim padavinam pa je bilo, ponekod v osrednji Sloveniji, na Gorenjskem in Koroškem, celo manj padavin od dolgoletnega povprečja. V preteklosti so bila posamezna poletja tudi mnogo bolj namočena, poplavljale so tudi večje reke, na primer Mura julija 1972 in Savinja junija 1954, so še zapisali.