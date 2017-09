Poostren nadzor nad komunalnimi priključki odkril še več kršitev

Komunalni priključki pod drobnogledom

2. september 2017 ob 10:55

Portorož - MMC RTV SLO, STA

V Okolju Piran so se zaradi nedavnega onesnaženja kopališča na Bernardinu s fekalijami odločili, da poostrijo nadzor nad komunalnimi priključki, poostren nadzor pa je razkril že kar nekaj kršiteljev.

Na Agenciji RS-ja za okolje so povečano fekalno onesnaženost na območju med Hotelom Bernardin in Hotelom Marko ugotovili sredi poletja ob rednem vzorčenju kopalnih voda, ki ga izvajajo dvakrat mesečno. Na plaži pred hotelom Vile Park so zato 4. avgusta sneli modro zastavo in obesili rdečo.

Kot so ugotovili, je bil poškodovan eden od kanalizacijskih jaškov. Onesnažena voda je v morje tekla iz počene kanalizacijske cevi, tako da so bile vrednosti presežene za več kot 200-krat. Cev so sanirali, hkrati pa so v družbi Okolje Piran odkrili nezakonit fekalni priključek na sistem meteornih voda, ki so ga zamašili.

Kopanje so spet dovolili tri dni pozneje, ob tem pa so v družbi Okolje Piran napovedali poostren nadzor. "Dnevno nadziramo komunalne priključke na omenjeni lokaciji. Ugotovili smo nekaj kršiteljev in jih prijavili občinski inšpekciji," so sporočili za STA. Nadzor bodo nadaljevali, prav tako obveščanje uporabnikov.

Iz previdnosti so na omenjenem kopališču vse od njegovega ponovnega odprtja spremljali kakovost kopalne vode redno dnevno do konca avgusta. O morebitnih novih onesnaženjih niso poročali.

Sa. J.