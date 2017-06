Popoldne in zvečer znova mogoče močnejše nevihte, izključena ni niti toča

Sredi dneva in popoldne bo v večjem delu Slovenije velika toplotna obremenitev

23. junij 2017 ob 12:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Agenciji RS-a ta okolje (Arso) so opozorili, da so popoldne in zvečer mogoče močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, izključeni pa nista niti toča in porast hudourniških voda.

Danes bo večinoma sončno, predvsem popoldne bodo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Manj verjetne bodo na Primorskem. Pihal bo zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, sredi dneva in popoldne bodo mogoče posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.

V nedeljo bo sprva še delno jasno, čez dan pa spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na ponedeljek. V ponedeljek bo precej jasno in večinoma suho.

