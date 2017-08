Posledice neurja: Streha šole je letela po zraku kar 200 metrov

Hudo neurje je prizadelo Moravske Toplice

11. avgust 2017 ob 07:59

Moravske Toplice - Televizija Slovenija, MMC RTV SLO

V neurju, ki je sinoči prizadelo Pomurje, je bilo najhuje v občini Moravske Toplice. Orkanski veter je odkril streho osnovne šole Bogojina. Poškodovane so bile še tri okoliške zgradbe, drobci stekla pa so poškodovali domačinko.

Dež je nato povzročil ogromno škode tudi v šoli v učilnicah, tako da je moravskotopliški župan Alojz Glavač že napovedal, da v Bogojini pouka 1. septembra še ne bo: "Odneslo je celotno ostrešje s kritino vred. Sreča v nesreči je, da med nevihto zunaj ni bilo ljudi, sicer bi bila katastrofa še hujša. Streha je namreč letela okrog 200 metrov daleč. Voda je zamakala učilnice vse do pritličja, tako da pouka tukaj ne bomo mogli pravočasno začeti, o čemer sem že obvestil resorno ministrstvo."

"Aktivirali smo vse razpoložljive moči, gasilce, civilno zaščito, tudi delavce šole, da bi rešili, kar se rešiti da. Del strehe je odneslo do stanovanjskega bloka. Streha je letela tudi mimo oziroma nad bližnjo hišo in jo odkrila, tako da smo najprej pomagali pokriti tudi to. Del strehe pa je zletel v naslednjo stavbo na drugi strani ceste in razbil okna. V hiši je steklo porezalo gospo, a menda ni nič hujšega," je povedal vodja gasilske intervencije Drago Ivanič.

Na nogah so bili praktično vsi gasilci na prizadetem območju, kjer imajo 27 prostovoljnih gasilskih društev. Zaradi podrtih dreves so bile namreč neprevozne številne ceste, pomagali so tudi pokrivati poškodovane strehe. Del občine Moravske Toplice je še vedno brez elektrike, saj je izruvanih ali poškodovanih veliko število električnih drogov.

Težave v večini Slovenije

Nevihte z vetrom so popoldne in zvečer povzročale težave v zahodni in osrednji Sloveniji, se je pozno zvečer in ponoči neurje razbesnelo še na Štajerskem in v Prekmurju.

V Tolminu, Ivančni Gorici in Ljubljani je veter podiral drevesa, v Celju je pod podrtim drevesom ostalo ujeto vozilo. V Kobaridu in Idriji pa je veter odkril streho hiše, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

V Kočevju je veter na ceste podrl kar nekaj dreves, gasilci pa so morali posredovati pri zapiranju vode zaradi poplave.

Nevihtni večer na vzhodu Slovenije

Neurje je pozneje zvečer prešlo tudi jugovzhod in severovzhod Slovenije. Veter je lomil drevesa in jih podiral na stanovanjske hiše in ceste v Krškem, Novem mestu in Brežicah. Neurje pa je v Radencih, Semiču, v Trebnjem in Sevnici odkrivalo strehe stanovanjskih hiš.

Pozno zvečer je nevihtno vreme prešlo še severovzhod Slovenije. O podrtih drevesih so poročali iz Ljutomera, Zavrča, Lendave, Gornje Radgone, Črenšovcev, Markovcev, Velike Polane, Beltincev, Svetega Jurija ob Ščavnici in Puconcev, o odkritih strehah pa iz Gornjih Petrovcev, Oplotnice, Šmarij pri Jelšah, Zgornjega Kamenščaka, Grabonoša, Trnovske vasi in Murske Sobote.

Padavine bodo popoldne ponehale

Po polnoči se je nevihtno vreme umirilo, kljub temu pa ga še ni popolnoma konec. Kot napovedujejo na agenciji za okolje, bo dopoldne še spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne bodo padavine povečini ponehale, prehodno se bo delno zjasnilo.

G. C., Bojan Peček, TV Slovenija