Poslovilo se je meterološko poletje z njim pa tudi visoke temperature

Jesen pred vrati

2. september 2017 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec tedna bo oblačen, ponekod po Sloveniji bo deževalo, temperature pa se danes ne bodo povzpele nad 19 stopinj Celzija, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Danes bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bodo vmes lahko tudi daljša sončna obdobja, občasno bodo dele Slovenije zajele padavine, deloma nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Pihal bo veter vzhodnih smeri, zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja.

Ponoči bo pretežno oblačno, do zjutraj bo dež ponehal predvsem na jugozahodu.

V nedeljo dopoldne bo pretežno oblačno, dež bo večinoma ponehal. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna manjša ploha. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo dopoldne precej jasno, po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha.

Vroče in dolgo poletje

Letošnje meteorološko poletje je sicer zaznamovalo več vročinskih valov, s kratkimi osvežitvami, ki pa so poleg težko pričkovanega dežja prinesle tudi številne nevšečnosti. Neurja so na začetku tedna povzročila več težav v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Na območjih z večjo količino dežja so padavine sicer rahlo izboljšale stanje travinja in strniščnih posevkov ter nekaterih jesenskih zelenjadnic, a v sušnih območjih to ne bo rešilo težav s kmetijsko sušo, saj so rastline trajno poškodovane, so sporočili iz Arsa.

Po podatkih agencije za okolje so bili vsi poletni meseci v večjem delu Slovenije znatno toplejši od dolgoletnega povprečja. Od začetka stalnih meritev v Sloveniji, torej od sredine 19. stoletja, je bilo znatno toplejše od letošnjega le poletje 2003. V obdobju od leta 1961 je letošnje poletje po različnih krajih v Sloveniji drugo do četrto najtoplejše.

Sa. J.