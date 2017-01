Posvojite žival: malega Danteja slepota ne ovira

Galerija živali, ki čakajo na novega skrbnika

20. januar 2017 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dante je majhen kuža (9 kg), star med 1 in 2 leti. Zaradi poškodbe je slep na obe očesi, vendar mu to ne predstavlja velike težave, saj v znanem okolju normalno funkcionira in se orientira. Je miren, prijazen in socializiran. Veterinarsko je oskrbljen (cepljen, čipiran, kastriran).

Zdaj išče dovolj velik dom in družino, ki bo zanj lahko skrbela in mu omogočila veliko prostora ter dolge sprehode. Oddaja se kastriran, mikročipiran, tretiran proti zajedavcem in s potnim listom.

Na nov dom v slovenskih zavetiščih in društvih čaka več kot 300 psov, mačk in drugih živali. V Multimedijskem centru RTV Slovenija smo se zato povezali s številnimi zavetišči, društvi in prostovoljci in za vse tiste, ki razmišljate o posvojitvi domače živali, pripravili kratek izbor živali, ki so zdaj na voljo za posvojitev.

Zaželeni odgovorni posvojitelji

Živali, ki se oddajajo, so veterinarsko pregledane, cepljene in očiščene zunanjih in notranjih zajedavcev. Samice so sterilizirane. Nekatere živali so pri začasnih skrbnikih, ki skrbijo za njihovo socializacijo, vedno večji pomen pa vzgoji in socializaciji dajejo tudi zavetišča, kjer poleg veterinarskega osebja za živali skrbijo tudi prostovoljci. Vsaka žival, ki najde začasno zatočišče v zavetiščih ali pri začasnih skrbnikih, ima za seboj (pre)večkrat žalostno zgodbo, zato so zaželeni odgovorni posvojitelji, ki so ji pripravljeni dati topel dom, se z njo ukvarjati in z njo deliti srečo. Zagotovo vam bo vloženo ljubezen in trud vrnila z obrestmi.

Za vse nadaljnje informacije stopite v stik z zavetiščem oziroma društvom, kjer je žival. Zavetišča in društva imajo različne pogoje posvojitve, določene živali pa zahtevajo tudi posebno nego ali kinološko znanje.

Seznam zavetišč in društev najdete v tabeli na koncu galerije.

Fotografije živali, ki iščejo dom, predvajamo tudi na MMC-jevem nočnem Infokanalu, in sicer vsak ponedeljek in petek v poznih večernih urah na TV SLO 1. Zavetišča ali društva, ki želijo objavljati svoje oglase na portalu in Infokanalu, vabimo, da nam pišete na: zivalskiotok@rtvslo.si.

Viri fotografij: Zavetišče Ljubljana, Zavetišče Maribor, Zavetišče Turk, Zavetišče Horjul, Zavetišče Obala, Zavetišče Brežice, društvo Mačja preja, društvo Lajka, Društvo za zaščito živali (DZŽ) Pomurja, Društvo za zaščito živali (DZŽ) Kranj, društvo Hrtji svet.

Maja Ikanovič