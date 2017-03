Potapljači bodo čistili reke, prostovoljci soline

V Trbovljah pozivajo vse, naj na sprehodu pobirajo smeti

18. marec 2017 ob 08:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Številni prostovoljci se spomladi tradicionalno odpravijo čistit svojo okolico – prvi bodo letos za delo poprijeli potapljači, ki bodo čistili Dravo in Krko, in prostovoljci v Trbovljah in Sečovljah.

Krajinski park Sečoveljske soline organizira tradicionalno čistilno akcijo Očistimo soline, v kateri bodo čistili odpadke, ki jih je v zadnjem letu nanesel veter, voda, žal pa tudi ljudje. Vse, ki se želijo pridružiti akciji, vabijo ob 9. uri na vhod v krajinski park na mostu čez Jernejev kanal na Leri. Tam bodo udeležence razdelili v več skupin in jih opremili z vrečkami in rokavicami. Če bo vreme slabo, se čistilna akcija prestavi na naslednjo soboto, so zapisali na spletni strani krajinskega parka.

Več sočasnih potopov vzdolž Drave

Morebitni dež ne bo motil potapljačev, ki se bodo potopili v reki Dravo in Krko. Potapljaško društvo Maribor organizira 25. ekološko akcijo Drava 2017 – Ni nam vseeno! Začenja se ob 9. uri, ko bo zbor potapljačev pri vodnem stolpu na mariborskem Lentu. Sledil bo najprej eko sprehod in čistilna akcija od Koblarjevega zaliva do vodnega stolpa v organizaciji Turističnega društva Maribor.

Potapljaški del prireditve bo potekal med 12. in 14. uro. V Dravo se bodo hkrati spustili potapljači v Mariboru, Dravogradu, Rušah in na Ptuju, akciji se pridružujejo še potapljači v hrvaškem Varaždinu, ki se bodo prav tako spustili v reko Dravo, in potapljači iz Krškega, ki se bodo potopili v Krko. Dogajanje v Mariboru bodo spremljale še druge izobraževalne in zabavne prireditve, med drugim bo potekal sejem rabljene potapljaške opreme ter predstavitve nove in starodobne opreme, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Cilj: Da vsak občan pobere eno vrečko smeti

Pomladansko čistilno akcijo danes organizirajo v občini Trbovlje. Začenja se ob 9. uri, zbirne točke so Mladinski center Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje in občinska stavba, kjer bodo udeleženci prejeli vso potrebno opremo, nato pa se bodo razporedili po celotni občini na območja, ki so najbolj prizadeta in onesnažena. Cilj akcije je, da vsak občan pobere eno vrečko smeti, so sporočili z občine in dodali, da se je lani čistilne akcije udeležilo več kot 1500 ljudi, ki so na dan akcije zbrali nekaj manj kot 50 kubičnih metrov odpadkov.

Vse, ki se organizirane čistilne akcije ne udeležujejo, pa občina naproša, da se z družino ali sami odpravijo v naravo in s seboj vzamejo vrečko ter jo napolnijo z odpadki, ki jih opazijo na poti.

T. K. B.