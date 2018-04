Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potok Tojnica je bil pred slabim letom dni katastrofalno onesnažen, ko so se ob požaru v tovarni Kemis vanj stekle gasilne vode, onesnažene s kemikalijami. Foto: BoBo Sorodne novice Izvedenec: Primarni sanacijski ukrepi glede Tojnice so bili ustrezni Dodaj v

Potok Tojnica spet onesnažen, tokrat v toku višje od Kemisa

Vzrok onesnaženja še ni znan

9. april 2018 ob 20:33

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Živelj v potoku Tojnica na Vrhniki je znova prizadelo onesnaženje. Potok je tokrat onesnažen v toku višje od tovarne Kemis, voda je rjava in smrdi, iz nje pa so že potegnili okoli sto mrtvih rib.

Kot je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so nekaj pred 17.30 ob Poti na Tojnice v občini Vrhnika občani opazili onesnaženje potoka in manjši pogin rib.

Posredovali so gasilci iz Verda, ki so pregledali strugo potoka in na petih lokacijah vzeli vzorce.

"Na kraju so bili tudi policisti in mobilni ekološki laboratorij ELME, ki so vzeli vzorce in jih dali v nadaljnjo analizo. O dogodku je bila obveščena pristojna ribiška družina in predstavnik Civilne zaščite občine Vrhnika," še piše na spletni strani.

Kot je povedal predsednik ribiške družine Vrhnika Vladimir Mikec, so pristojne službe še vedno na terenu, vzrok onesnaženja pa za zdaj še ni znan.

Potok Tojnica je bil pred slabim letom dni katastrofalno onesnažen, ko so se ob požaru v tovarni Kemis vanj stekle gasilne vode, onesnažene s kemikalijami.

T. H.