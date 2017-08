Požari na Hrvaškem dosegli avtocesto pri Benkovcu

Na pomoč tudi okoli 100 vojakov

21. avgust 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 21. avgust 2017 ob 18:21

Zagreb

Hrvaški gasilci imajo znova polne roke dela z gašenjem več kot 10 požarov, najbolj nevaren je na območju Benkovca, nedaleč od Zadra. Gašenje ovira močna burja.

Na pomoč gasilcem iz zadrske županije so poslali več gasilskih letal, z ognjenimi zublji se bori tudi okoli 100 vojakov, poroča HRT. "Na območju Benkovca moramo zaradi treh ali štirih požarov še vedno braniti hiše", je za televizijo N1 dejal gasilski poveljnik v zadrski županiji Željko Šoša. Poleg v Benkovcih so požari izbruhnili tudi pri Pakoštanah, Svetem Filipu in Jakovu, Vrani in Turnju.

Požar je medtem dosegel tudi avtocesto med Benkovcem in Zadrom. Razmere tam so kaotične, saj naj bi več voznikov zaradi ognja svoja vozila sredi avtoceste obrnilo in vozilo v nasprotno smer, stran od ognja, poroča Index.hr. Avtocesto so medtem že zaprli, že predtem pa so tudi prenehali s pobiranjem cestnine.

Zaradi močne burje ogenj pri Turnju ogroža tudi promet na cesti med Zadrom in Biogradom, je poročal novičarski portal index.hr.

Šoša je še potrdil, da je hrvaško obrambno ministrstvo poslalo sedem gasilskih letal v boj proti požarom na območju zadrske županije. Poslali so tudi približno 100 vojakov.

Požari naj bi bili podtaknjeni

Prve ocene gasilcev in policistov kažejo, da je bila večina novih požarov podtaknjenih. Med gašenjem v Turnju so gasilci našli več nenavadnih steklenih ampul, v katerih so papirčki in pripravek iz fosforja - ampule so že poslali v analizo v Biograd, poroča HRT.

Obsežen gozdni požar na Hvaru

Na polotoku Kabal pri Staremu Gradu na otoku Hvar pa je okoli 9. ure izbruhnil gozdni požar, ki so ga gasilci že lokalizirali, a ga je nato močna burja razpihala na vse strani. Zdaj se požar hitro širi. Poleg vseh 50 hvarskih gasilcev z 20 vozili je na kraju dogodka tudi pet gasilskih letal. Gasilec Nikša Dužević je za hrvaški radio povedal, da je stanje kritično, ker se požar širi proti vrhu polotoka Kabal, ki meri 865 hektarjev, a pričakuje, da jim bo z gasilskimi letali uspelo zamejiti požar.

K. T., J. R.