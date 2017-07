Požari ob hrvaški obali: gori v okolici Pulja, Šibenika in na Pagu

Gori tudi v črnogorskem letovišču Bigovo

16. julij 2017 ob 16:58

Zadar, Pulj, Šibenik, Tivat - MMC RTV SLO/STA

Na Hrvaškem se je ob jadranski obali razplamtelo več požarov. Ogenj se širi tudi zaradi močne burje, ki povsod otežuje gašenje. Gasilci so požare omejili, zaradi gostega dima pa je zaprtih več cest.

Gori blizu Pulja, na Pagu in blizu Šibenika, vsi požari pa so pod nadzorom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obsežni gozdni požari divjajo tudi pri Šestanovcu.

Požar v Košljunu na otoku Pagu je izbruhnil v soboto zvečer, danes popoldne pa ga je gasilcem uspelo omejiti. "Gasilci so še na terenu, pregledujejo območje pogorišča, a je vse pod nadzorom," je za Hino povedal poveljnik tamkajšnjih gasilcev Željko Šoša. Dodal je, da se postopoma umirja tudi orkanska burja.

Na širšem območju Zadra sicer gori še kakih deset drugih požarov, a so po navedbah gasilcev vsi pod nadzorom. Ponoči se je z ognjem v zadrski županiji bojevalo okoli 200 gasilcev s 70 vozili.

Gasilci so omejili tudi požar, ki je okoli 10.30 izbruhnil blizu Peroja pri Pulju. Kot je potrdil poveljnik puljskih gasilcev Klaudio Karlović, je zgorelo okoli deset hektarjev sredozemskega rastja, pri gašenju pa je sodelovalo okoli 45 gasilcev s širšega območja Pulja. Gašenje je oteževala močna burja. Ogenj so omejili okoli 13.30, odtlej pa je na območju še okoli 20 gasilcev.

Pri Šibeniku ogenj ogrožal hiše

Dopoldne je zagorelo tudi v naselju Brodarica blizu Šibenika, kjer je ogenj nekaj časa ogrožal hiše. Širjenje ognja na hiše so preprečili z gasilnimi letali. Pri gašenju poleg letal sodeluje tudi več kot 60 gasilcev. Do zdaj so zgoreli okoli štirje hektarji sredozemskega rastja in del ostrešja ene izmed hiš, vendar v požaru ni poškodovanih.

Zaradi gostega dima je bila v bližini Šibenika nekaj časa zaprta jadranska magistrala.

Obsežen gozdni požar od jutra divja tudi v kraju Prpuša blizu Šestanovca v splitsko-dalmatinski županiji. Zaradi tega požara je zaprta cesta Cista Provo-Šestanovac.

Evakuacija vasi Gornji Kekezi

Z območja Šestanovca poročajo o še enem obsežnem požaru, zaradi katerega so evakuirali prebivalce vasi Gornji Kekezi. Do zdaj je zgorelo okoli dvesto hektarjev borovega gozda in makije, ogenj pa se približuje naseljem Merčepi, Vukušići in Ribičić. Na območju je več kot sto gasilcev s 40 gasilnimi vozili, pomagajo tudi civilisti, gašenje pa otežuje burja, ki v sunkih dosega hitrost tudi do 100 kilometrov na uro, poroča Index.hr.

Gozdni požar tudi v črnogorskem letovišču

Zaradi gozdnega požara, ki se hitro širi v več smereh, so evakuirali del prebivalcev in turistov v črnogorskem letovišču Bigovo blizu Tivata. Požar, ki je izbruhnil danes malo po 9. uri, je zajel že več kot deset hektarjev površin, poroča črnogorska televizija RTCG.

Požar gasijo gasilci iz Tivata, Hercegnovega in Budve, pri tem pa jih ovira močan veter.

Kraj Bigovo na polotoku Luštica ima le okoli sto prebivalcev, a v poletnih mesecih se število ljudi v letovišču zaradi turistov močno poveča. Gre za drugi gozdni požar na polotoku od začetka meseca.

J. R.