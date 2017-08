Poziv k razglasitvi napada podlubnikov za naravno katastrofo

Kdaj bo vlada predstavila akcijski načrt?

27. avgust 2017 ob 13:52

Bohinj - MMC RTV SLO, STA

Občina Bohinj poziva vlado, naj napad podlubnikov razglasi za naravno katastrofo ter naj se učinkoviteje odzove z akcijskim načrtom reševanja nastale problematike.

Bohinjski občinski svet je na junijski seji obravnaval poročilo o stanju v gozdovih zaradi podlubnikov in ugotovil, da gre v primeru napada podlubnikov in sanacije na območju Bohinja za naravno nesrečo, ki ni enkratna, kot sta to na primer toča ali pozeba, temveč bo trajala še desetletja. Zato so svetniki sklenili pozvati predsednika vlade in pristojno ministrstvo k učinkovitejšemu ukrepanju.

Občina Bohinj je sklepe občinskega sveta predsedniku vlade Miru Cerarju ter ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovala v dopisu 21. avgusta. Ob tem je vlado pozvala, naj nastali položaj razglasi za naravo katastrofo in naj poskusi poiskati rešitve za uresničitev sklepov, ki jih je sprejel bohinjski občinski svet.

Svet namreč predlaga poenostavitev sistema subvencij, ureditev subvencij in davčno razbremenitev za tiste lastnike gozdov, ki v rokih urejajo razmere v gozdovih, zagotovitev subvencije za sajenje in obnovo gozda ter povečanje finančnih sredstev območni blejski enoti zavoda za gozdove oziroma krajevni bohinjski enoti.

Kdaj bo pripravljen akcijski načrt?

Občinski svet Občine Bohinj od predsednika vlade in pristojnega ministrstva pričakuje, da ga bosta čim prej seznanila s konkretnimi rešitvami oziroma akcijskim planom. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan si je sicer 17. avgusta ogledal razmere v gorenjskih gozdovih. Podatki namreč kažejo, da so v večjem delu države trendi glede stanja podlubnika pozitivni, na območju zgornje Gorenjske pa je položaj vse slabši.

Težava alpskega območja je v tem, da so gozdovi na strmih legah in v plitkih tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Zato letošnji vročinski valovi predstavljajo za drevje velik stres ter otežen boj proti lubadarju. Poleg tega je zaradi težje dostopnega terena težja tudi sanacija.

V pomoč so prek zavoda in državnega podjetja za gozdove del ljudi in mehanizacije prerazporedili na to območje. Lastnikom, ki se borijo proti lubadarju, pa naj bi bil v pomoč tudi dodaten interventni zakon, ki naj bi davčno razbremenil lastnike, je prepričan Židan.

G. K.