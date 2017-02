Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Samo na Celjskem po mnenju ribičev gnezdi okoli 400 kormoranov. Zavod za varstvo narave pa je za odstrel določil največ do pet odstotkov populacije kormoranov, torej največ 134 ptičev. Foto: BoBo Kormorani so se v zadnjem obdobju osredotočili na Savinjo, kjer so pojedli že vse manjše ribe. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požrešni kormorani pomorili vse majhne ribe, zdaj plenijo že večje

Ribiči pozivajo državo, naj ukrepa

1. februar 2017 ob 13:21

Celje - MMC RTV SLO

Slovenija se spoprijema z vseevropskim problemom prenamnožitve kormoranov, ki plenijo tudi domorodne ribe po slovenskih rekah, zato ribiči pozivajo državo, naj se odloči, ali bo varovala avtohtone ribe ali neavtohtone kormorane.

Zaradi zamrznjenih potokov in manjših rek na Celjskem so se kormorani osredotočili na Savinjo, kjer pa so pojedli že vse manjše ribe. V teh dneh so se tako lotili večjih rib, tudi do 40 centimetrov, ki pa jih ne morejo pogoltniti, zato jih le nakljuvajo. Samo v Savinji so pomorili že skoraj tono rib, povečini domorodnih, je za STA pojasnil predsednik Ribiške družine Celje Štefan Zidanšek. Kormoran sicer dnevno poje med 400 in 600 gramov rib.

Na Celjskem po podatkih ribičev gnezdi okoli 400 kormoranov. "Na Savinji je zdaj pravi pomor rib. Kormorani so se preveč namnožili, nihče jih ne odstreli, plašenje pa ni več učinkovito, saj so se ga navadili in ne odletijo," je dodal Zidanšek. Kot je poudaril, o tem stalno opozarjajo okoljsko ministrstvo, a "iz pisarne se zadeve ne vidijo".

Čakajo odločbe o plašenju z odstrelom

Ribiška zveza Slovenije že drugo sezono zapored čaka na odločbo o plašenju z odstrelom kormoranov. Lansko sezono je okoljsko ministrstvo odločbo prekinilo in jo vrnilo na Agencijo RS za okolje, ki je prvostopenjski odločevalec v tem primeru. "Vsako leto posebej smo vlagali vlogo za plašenje z odstrelom, ki ga izvajajo lovci. Želimo, da se država dolgoročno odloči, ali se ščitijo neavtohton kormoran ali avtohtone ribe. Tako ne bi bilo treba vsako leto ribičem vlagati te vloge, saj bi bila lahko ta večletna. Država naj to po uradni dolžnosti reši dolgoročno," je pozval sekretar Ribiške zveze Slovenije Igor Miličič. V postopku javne obravnave je trenutno osnutek dolgoročnega upravljanja kormorana, kar ribiči pozdravljajo.

Miličič opozarja, da se zna zgoditi, da bo tudi letos propadla sezona plašenja. Ob dveh sezonah brez plašenja z odstrelom pa ribiči opozarjajo na veliko škodo, ki jo lahko v tem času povzroči kormoran.

Odstrel največ 134 kormoranov

Tudi samo plašenje z odstrelom pa je po odločbi izdano predvsem za zahodni del Slovenije, kjer je s študijo dokazan vpliv kormoranov na ribo lipan. "Želimo si, da bi ta študija dosegla tudi druge vrste rib. Želimo si zaščititi vsa drstišča rib in preddrstna zbirališča, takrat je namreč riba najbolj ogrožena," je še dodal Miličič. Doslej je Zavod za varstvo narave določil za odstrel največ do pet odstotkov populacije kormoranov, torej največ 134 ptičev.

Zidanšek je sicer opozoril tudi na odnos države do ribiških družin. Lani so samo v Ribiški družini Celje za koncesnine in vodna soglasja plačali skoraj 50.000 evrov. "Tako ribiška družina ni več sposobna preživeti. Pomeni pot v propad," je še dejal.

T. K. B.