Prebrisani pavijani z množičnim pobegom povzročili preplah

Pristojni so našli vse ubežnike

28. januar 2018 ob 09:23

Pariz - MMC RTV SLO

Živalski vrt v francoski prestolnici je po petkovem preplahu, ko so iz ograde zbežali pavijani, spet odprl svoja vrata, pristojni pa medtem ugotavljajo, kako so prebrisane opice iz svojega domovanja sploh ušle.

V petek dopoldne je eden izmed oskrbnikov sredi živalskega vrta Vincennes po naključju naletel na skupino pavijanov. Ker so bili prebrisanci daleč stran od siceršnjega domovanja, je oskrbnik takoj posumil, da je nekaj narobe. Kaj kmalu je skupaj z drugimi oskrbniki ugotovil, da je iz ograde pobegnilo okoli 50 pavijanov, zato so živalski vrt evakuirali in jih začeli iskati.

Na pomoč so poklicali tudi okoli 60 gasilcev, 20 policistov in vse zaposlene v živalskem vrtu, ki so tako ves preostanek petka, noč na soboto in sobotno jutro preživeli v iskanju pavijanov. Ko so našli še zadnje tri (dve samici in mladiča), so javnosti z olajšanjem sporočili: "Iskanja je konec."

Zagotovili so, da so našli vse pobegle prvake (v resnici so pobegnili le štirje in ne 50, kot so prvotno posumili), zato je živalski vrt v soboto popoldne svoja vrata spet odprl. V izjavi za javnost so ob tem dodali še, da zdaj ugotavljajo, kako so opice iz svojega domovanja pobegnile.

Živalski vrt Vincennes je sicer svoja vrata odprl že davnega leta 1937, a so ga med letoma 2008 in 2014 temeljito obnovili.

T. K. B.