Prepoznate oglašanje sinice? Foto: BoBo V Sloveniji živi več vrst žoln. Foto: BoBo

Nedeljsko prebujanje v družbi ptic

Mikrofoni pred pticami v ljubljanskem parku Tivoli

5. maj 2018 ob 18:13

Na Prvem programu Radia Slovenija vas bodo tudi letos v prvo majsko nedeljo prebudili s pomočjo živalskih okrepitev.

Oddaji Evropski dan narave se na pobudo irske nacionalne radiotelevizije RTE pridružuje 14 različnih radiotelevizij in članic Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Radijci bodo med 5. in 8. uro mikrofone postavili v ljubljanskem parku Tivoli, ki je kljub temu, da leži sredi mesta, biotsko zelo raznolik.

Park Tivoli, ki je del Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, vsebuje številne ekosisteme z mnogimi zavarovanimi, redkimi in ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Kar 74 odstotkov površine krajinskega parka pokriva gozd, ki ga za svoj dom zelo rade izberejo tudi ptice. V krajinskem parku jih gnezdi okoli 68 vrst, na primer zelena in črna žolna, pivka, belovrati muhar, škrjančar, skobec, mala uharica, mali detel in zelenonoga tukalica.

Kot pravi ornitolog Dare Fekonja, bo v jutranjem programu na Prvem mogoče slišati različne sinice, vrane, žolne, stržke, vrabce, kose in taščice. Z oglašanjem in petjem samci pričnejo ob zori, ko označujejo svoj teritorij, k gnezdu privabljajo samice ali opozarjajo na nevarnost v bližini, zato bo ptice na Prvem v nedeljo, 6. maja, mogoče poslušati vse od 5. ure dalje. Njihovo oglašanje bo poleg Fekonje tolmačil Tilen Basle iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Ptičjo budnico so iznašli na Irskem

Sama ideja prihaja z Irske, točneje njihove nacionalne radiotelevizije RTE. Dawn chorus, kot so poimenovali projekt, pripravljajo vedno prvo nedeljo v maju, saj je to čas, ko se v večini držav po Evropi že začne sezona ptičjega petja. Najprej so jo predvajali v krajši obliki, pozneje pa je projekt prerasel v pravi radijski maraton, saj ptičje petje predvajajo več ur skupaj. Idejni oče je novinar in voditelj Derek Mooney, ki pravi, da je prebujanje v družbi ptic na Irskem doživelo odličen odziv, "prejmejo skoraj toliko pisem kot Božiček".

Evropski dan narave

Da bi tudi s sliko znova spomnili na to, kako čudovita, bogata in raznovrstna zakladnica narave je Evropa, na kar pogosto pozabimo, pa so Irci letos s pomočjo šestih članic EBU, tudi RTV Slovenija, pripravili enourno televizijsko oddajo. Njen namen je nevsiljivo spodbuditi čut za naravne vrednote ob javljanjih v živo iz evropskih naravnih parkov in s posnetki živali, ki jih prebuja pomlad. Oddajo si bo mogoče ogledati v nedeljo, 6. maja, ob 20. uri na 2. programu TV Slovenija. V ospredju bosta alpski svet in gams.

Andreja Gradišar