Pred nami je najbolj vroč teden v tem poletju

Osvežitev za nekaj stopinj bo Slovenijo dosegla v četrtek ali pa v petek

30. julij 2018 ob 11:43,

Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val v tem poletju. Najbolj vroče bo do sredine tedna. Za zdaj pa, kot pravijo na Arsu, ne kaže, da bi se vročina bistveno stopnjevala.

Agencija za okolje (Arso) je izdala opozorilo, da bo predvsem po nižinah Primorske v ponedeljek in v prihodnjih dneh velika toplotna obremenitev. Temperatura bo dosegala okoli 34, na Vipavskem in Goriškem pa okoli 36 stopinj Celzija.

Na Arsu so tudi zapisali, da bo vročina v prihodnjih dneh večinoma "zmerna". V večjem delu Slovenije se bo najvišja temperatura povzpela na 30 do 34 °C. "Zaradi šibke burje bo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo lahko segrelo tudi do okoli 36 °C. Zaradi pregrevanja bodo vedno višje tudi jutranje temperature. Predvsem v mestnih središčih in na Primorskem bo tako velika toplotna obremenitev, tudi najnižja jutranja temperatura bo okoli 20 °C," so navedli.

Osvežitev za nekaj stopinj bo Slovenijo dosegla v četrtek ali pa v petek. Tudi v tem vročem obdobju lahko, predvsem v gorskem svetu, pozno popoldne ali zvečer nastane kakšna vročinska nevihta.

Na Arsu so tudi poudarili, da v letošnjem poletju za zdaj daljšega vročega obdobja še nismo imeli in kriterij za vročinski val še nikjer ni bil izpolnjen. Najvišja izmerjena temperatura v Sloveniji do konca preteklega tedna še ni presegla 33 °C, se pa je nekajkrat povzpela nad 30 °C.

Višek vročine, kot je to razmeroma pogosto, bo morda nastopil avgusta. Tako je bilo recimo lani, v poletjih 2011–2013 in tudi v rekordno vročem poletju 2003.

Opozorila pred vplivi vročine

Zaradi napovedi prvega vročinskega vala Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva (starejši in otroci, bolniki, osebe s socialno-ekonomskimi problemi, osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja …). Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo.

