Pri akupunkturi vbod iglic za žival ni boleč

13. april 2017 ob 20:51

Koper - MMC RTV SLO

Doktorica veterinarske medicine Ajda Konjedic je tudi specialistka za akupunkturo in pomaga živalim s to starodavno kitajsko metodo.

Tradicionalna kitajska medicina temelji na mišljenju, da je bolezen posledica energijskega neravnovesja v telesu. Vsak notranji organ ima svojo energijo, ki kroži po meridijanih v telesu. Simptomi bolezni se pojavijo, ko je pretok energije oviran.

Živali, ki so hranjene z naravno hrano, imajo boljši pretok energije in so manj dovzetne za razvoj bolezni, meni specialistka akupunkture Ajda Konjedic. Dober pretok energije je po njenem mnenju bistveni pogoj za zdravje živali.

Akupunkturno terapijo priporoča enkrat letno. Ko pa specialist akupunkture zdravi bolno žival, priporoča več terapij, glede na vrsto bolezni ali rehabilitacijo po poškodbi, ter pripiše način prehranjevanja in zdravljenje z naravnimi zelišči.

Doktorica veterinarske medicine in specialistka za akupunkturo Konjediceva pomaga različnim živalim. Že med študijem si je s prostovoljnim delom nabirala izkušnje v različnih veterinarskih ambulantah. Pomagala je tudi v zavetišču Scooby Medina v Španiji.

V želji, da bi bolne živali obravnavala celoviteje, je po končani diplomi nadaljevala izobraževanje v Bruslju na področju akupunkture. Zdaj ima svojo ambulanto AcusVet v Ajševici. Zdravi vse živali, od malih do velikih, najpogosteje pomaga psom in mačkam.

Na prvem srečanju se Ajda najprej pogovori z lastnikom živali, nato pregleda morebitne veterinarske izvide. Sledi diagnostični pregled živali z merjenjem utripa. Zatem določi diagnozo in število terapij. Seveda lahko žival pripeljemo na akupunkturo tudi preventivno. Običajno zadostuje le ena terapija letno. Živali imajo približno 361 osnovnih akupunkturnih točk, ki ležijo na meridijanih, in še okoli 250 t.i. ekstra akupunkturnih točk, ki ležijo izven energijskih poti ali meridijanov. Vbod akupunkturnih iglic, ki ostanejo v telesu, za živali ni boleč. "Vbodem najmanjše možno število iglic, ki ostanejo v koži, dokler jih telo samo ne zavrne. Pri kroničnih obolenjih ostanejo iglice v telesu dlje časa kot pri akutnih obolenjih," je razložila Konjediceva.

Akupunktura traja približno 60 minut. V nekaterih primerih Konjediceva uporabi še terapijo z mokso. Gre za kitajsko zelišče, s katerim grejemo določeni del telesa oziroma notranje organe, ki jim dodajamo manjkajočo energijo. Nekatere bolezni lahko pri živalih zdravimo s pomočjo akupunkturne terapije, pri drugih pa zdravljenje kombiniramo s konvencionalnimi medicinskimi metodami.

Vabljeni k poslušanju oddaje Živalski blues. Oddaja je na sporedu vsako sredo ob 10.30 na Radiu Koper.

Loredana Vergan, Radio Koper