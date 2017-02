Pri odvozu živalskih trupel ne bo več odtekalo s tovornjakov

Veterinarsko-higienska služba obnovila svoj dotrajani vozni park

7. februar 2017 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po desetletju dotrajanih vozil, ki so komaj še služila svojemu namenu je vozni park Nacionalnega veterinarskega inštituta dočakal nova vozila s katerimi bodo lahko bolj varno in učinkovito opravljali naloge veterinarsko higienske službe, ki je zadolžena za odvoz mrtvih živali.

"To je za nas zelo pozitiven dogodek," ne skriva svojega navdušenja predstojnik nacionalnega veterinarskega inštituta Tadej Malovrh. Na inštitutu v okviru katerega deluje veterinarsko-higienska služba, ki je zadolžena za odstranitev mrtvih živali, so se namreč že več let soočali z omejitvami dotrajanih vozil. Dotrajana vozila so pomenila visoke stroške vzdrževanja, tovornjaki so se pogosto kvarili, več let uporabe razkužila pa je načelo tudi pleh na vozilih iz katerih so potem med vožnjo odtekale tekočine iz trupel živali.

"Ministrstvo je leta 2015 prisluhnilo našim težavam na katere smo opozarjali in nam na podlagi našega elaborata dalo zeleno luč, da smo pričeli s postopki javnega naročanja." Tako je vozni park veterinarskega inštituta postal bogatejši za pet tovornjakov znamke Renault, šest poltovornjakov znamke Nissan in dva kombija znamke Volkswagen. "Vozila so tehnično bistveno boljša, med drugim imajo na voljo štirikolesni pogon, s katerim uslužbenci lažje pridejo na manj dostopne kraje, posledično pa so tudi vozniki bolj varni," pove Malovrh in doda, da je nov vozni park vnesel tudi pozitivno vzdušje med sodelavce, ki delajo na terenu.

Konec večdnevnega čakanja na odvoz

V Sloveniji veterinarsko higiensko službo opravlja 44 higienikov, ki imajo sedaj na voljo 45 vozil. "Letno opravimo 1,5 milijona kilometrov poti in 78 tisoč postankov, pretovorimo pa med 10 in 11 tisoč ton živalskih trupel," pove Malovrh in doda, da s tem kadrovsko sicer še zadostijo potrebam, a morajo higieniki včasih tudi podaljšati delovnik ali pa delati ob sobotah. Kadrovske težave so nazadnje občutili poleti 2015, ko je sovpadlo več bolniških in dopustov hkrati, kar je pri nekaterih strankah povzročilo tudi nekaj nervoze.

Še pred petimi leti so se v medijih pojavila negodovanja nad delom veterinarsko higienske službe, saj so nekateri čakali na odvoz več dni, kar je več od predpisanega 36-urnega roka za odvoz živali. Takrat so na veterinarsko higienski službi občutili tudi varčevalne ukrepe in s predvidenim proračunom niso mogli pokriti niti stroškov goriva. "Teh težav zdaj nimamo več," poudarja Malovrh.

Največ negodovanj ob smrti ljubljenčkov

S finančno pokritostjo stroškov večdnevnih zamud pri odvozu trupel ni več zagotavlja Malovrh in dodaja, da so lani pomemben napredek dosegli tudi z vpeljavo elektronskega sistema naročil pri katerem se ne dogaja več, da se naročilo založi ali izgubi v množici naročil. "Želimo pa si vozila opremiti s tabličnimi računalniki, ki bodo delavcem sporočala, kje so še čakajoča naročila in bodo lahko bolj učinkovito odvažali trupla,"

Kljub temu, da se prekoračitve predpisanegih rokov za odvoz trupel, tako Malovrh, ne dogajajo več, pa se pri svojem delu higieniki srečujejo tudi z nezadovoljstvom strank. "Najpogosteje gre za evtanazirane hišne ljubljenčke, kjer si stranke želijo vedeti točno uro odvoza, kar pa vselej ni mogoče," pripoveduje Malovrh in dodaja, da morajo higieniki slediti prioritetam in v prvi vrsti ukrepati tam, kjer je možnost okužb, kot je bilo ob nedavnem primeru pogina labodov okuženih z aviarno influenco.

Želijo si še tovornjak s kontejnerjem

Prioritetno pa morajo reševati tudi izredne dogodke, kot je bil pogin 300 ovac na štajerski avtocesti leta 2014, ko so higieniki ponočei uspešno očistili avtocesto, tako da je bila že zjutraj prevozna. Reševali pa so tudi situacijo, ko so leta 2013 na dolenjski avtocesti tekali preplašeni konji in povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom.

Poleg tabličnih računalnikov pa si Malovrh želi higienike opremiti tudi s tovornjakom, ki ima možnost dviga kontejnerja, kot jih imajo komunalna podjetja. Pri množičnih poginih perutnine na farmah in kmetijah morajo namreč higieniki na roke pretovoriti več sto kilogramov perutnine. Malovrh ob tem dodaja, da je ministrstvo že pokazalo posluh za njihove želje in računa, da jih bodo kmalu tudi uresničili.

Luka Lukič